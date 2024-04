Eibar, 8 de 8

Con el gol de penalti que marcó ante el Alcorcón, el jugador el Eibar José Corpas transformó el octavo penalti consecutivo con el que fue favorecido el equipo armero. Corpas ha transformado tres, pero es Ager Aketxe, con cuatro, el que ha marcado más, mientras que Quique González anotó uno. Sólo falló Stoichkov, que no consiguió transformar otra pena máxima.

El vizcaíno Ager Aketxe (29 años), además, también es un gran especialista a balón parado y lo demostró recientemente en La Romareda en el lanzamiento de una falta directa a unos 35 metros. Aketxe, que había salido al terreno de juego en el minuto 56 con 2-1 en el marcador, la convirtió en gol ante el asombro general y dio los tres puntos al conjunto armero.

José Corpas renovó recientemente con la SD Eibar hasta 2026. El jugador andaluz seguirá defendiendo la camiseta azulgrana tras sumar 115 partidos, 13 goles ocho asistencias con el club armero. El jugador andaluz llegó al club armero en el verano de 2021.

Corpas llegó al club vasco en 2021 procedente de la UD Almería, equipo que le dio la oportunidad de debutar en Segunda y con el que disputó 125 partidos y se anotó 21 goles. Anteriormente estuvo un año en el Marbella (antigua Segunda B) y se coronó con el Linares Deportivo, club con el que creció y jugó todas las categorías hasta ascender a Segunda B.

Aterrizó en la SD Eibar con la meta de ascender a Primera División, un objetivo que desde entonces parece que se le resiste pese a haber disputado varias eliminatorias de forma consecutiva. Sin embargo, la elástica armera es actualmente el equipo más en forma de la Segunda División. Las últimas cinco jornadas ha cosechado tres victorias y dos empates y su capacidad goleadora no pasa desapercibida. El conjunto de Joseba Etxeberria es el equipo más goleador de la liga entre los ocho primeros clasificados, anotándose un total de 42 goles.

"El Eibar como club me representa. Compartimos los mismos valores. Me lo ha dado todo desde que llegué. El proyecto de querer estar arriba, de ser humilde, pero con la ambición de querer estar en Primera y esa exigencia en el día a día, trabajando al máximo, pero con los pies en el suelo, me han dado el impulso para quedarme aquí. Estoy muy a gusto"”.