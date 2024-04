Las mandarinas de Llull

Sergio Llull, jugador del Real Madrid, afirmó, tras convertirse en el máximo triplista en la historia de la Euroliga al alcanzar los 624 durante el primer duelo de la serie de playoffs del torneo que mide a su equipo contra el Baskonia, que se siente "aliviado".

El mallorquín, con dos triples en los últimos diez minutos, alcanzó la cifra total de 624 y con ello superó a Juan Carlos Navarro como el jugador con más canastas de tres anotadas en la competición.

"Me siento aliviado porque llevaba meses en los que la gente me lo recordaba. Estoy muy contento y orgulloso de estar ahí, de encabezar esa lista, de pasar a una leyenda como Juan Carlos Navarro a quien siempre he tenido como referente. Contento por el trabajo y ahora toca seguir", comentó.

En relación al choque, en el que los suyos vencieron por 90-74, dijo: "Hemos hecho un gran trabajo desde el principio, siguiendo el plan de partido. Todo el equipo ha estado muy metido. Éramos conscientes de que el primer partido en casa se puede complicar, pero creo que hemos estado muy serios. Estamos muy contentos con el 1-0, pero somos conscientes de que todavía no hemos hecho nada".

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, ensalzó la figura de Sergio Llull después de que éste se convirtiera ante el Baskonia en el máximo anotador de triples en la historia de la Euroliga de baloncesto y consideró que cuando pase el tiempo se le recordará "como uno de los mejores jugadores del mundo".

"Se acaban los calificativos con Sergi. Es un jugador que cuando pase el tiempo nos acordaremos de él como uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace con los tiros que mete, con el control del juego y de las situaciones; lo que hace siempre evitando que le afecten las sensaciones negativas, luchando con coraje; lo que hace con sus compañeros y con sus entrenadores de exigir al máximo... pocos jugadores son capaces de aglutinar esos aspectos en uno solo", dijo.