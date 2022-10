Ramos sigue siendo Ramos

Sergio Ramos fue expulsado en el minuto 41 de partido en el empate sin goles entre el PSG y el Reims El central camero ha visto 29 tarjetas rojas en 973 partidos oficiales

Hay cosas que no cambian. Sergio Ramos vio otra tarjeta roja más en su carrera en el partido entre el PSG y el Reims. El ex jugador del Real Madrid fue expulsado en el minuto 41 de partido por protestar, cuando el marcador estaba empatado a cero. El encuentro terminó de la misma manera, sin goles, y el conjunto parisino, condicionado por la acción del central, no pudo sumar tres puntos ante un rival que solo ha cosechado 8 puntos en 10 encuentros de Ligue 1.

En total, el zaguero de Camas ha sido expulsado 29 veces en 973 partidos oficiales. El balance de tarjetas rojas por partido del español es muy alto: 1 roja cada 34 partidos, una cifra muy elevada.

Sergio Ramos tiene el dudoso honor de ser el futbolista español con más expulsiones en la historia, sin embargo, nunca ha visto una roja con el combinado nacional en 194 duelos, incluyendo también las categorías inferiores.

El ex defensor del Real Madrid superó a Pablo Alfaro y Xavi Aguado, míticos zagueros del Sevilla y el Zaragoza, respectivamente, que registraban 18 tarjetas rojas cada uno.

El Paris Saint-Germain sigue liderando la Ligue 1 con 26 puntos de 30 posibles, perseguido por Olympique de Marsella (22) y Lorient (21), y ante el Reims cosecharon el segundo empate de la temporada, condicionado por la expulsión de Ramos en el 41'.