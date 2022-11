Gattuso: “No quiero que mi equipo tenga miedo o ansiedad”

El entrenador le preocupa que su equipo pueda acusar mentalmente el hecho de no haber ganado en los últimos cuatro partidos El técnico también admitió que el delantero uruguayo Edinson Cavani mantiene molestias en un tobillo

El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, dijo que una de las cosas que le preocupa de la visita de este domingo a la Real Sociedad es que su equipo pueda acusar mentalmente el hecho de no haber ganado en los últimos cuatro partidos y se presente en este encuentro con miedo o ansiedad.

"Quiero que el equipo esté bien de cabeza. Hemos trabajado en esto, pero el equipo está vivo”, recalcó. “Es normal tener un poco de miedo cuando no se gana. pero es un equipo que trabaja, que escucha. Debemos seguir en la misma línea porque así los resultados van a llegar seguro. Es un equipo que tiene hambre, que tiene orgullo”, dijo.

“Hemos de seguir el camino que seguimos con el Barcelona. En la dificultad hemos de estar todo el equipo y jugar con mucha mentalidad”, afirmó.

Respecto a la Real Sociedad, Gattuso señaló que se miden a un equipo con jugadores que lleva muchos años juntos y que tiene “una mentalidad increíble” y también una historia detrás que le da consistencia.

“Es un equipo con muchas ganas y sentido de pertenencia, será muy difícil. Lo mismo que el Betis la próxima jornada pero no puede pensar en qué pasará si se pierde, yo pienso en positivo”, destacó.

“La Real es un equipo que juega muy bien, que le gusta jugar por dentro. Siempre tiene a cinco jugadores en las posiciones de ataque y todo lo hace con mucha calidad”, afirmó.

“Seguro que son un modelo para nosotros. Es difícil cambiar siete u ocho jugadores cada año, si haces máximo tres es más fácil. Si cambias al cincuenta por ciento cada verano es más difícil porque todo es nuevo”, aseguró.

Recado a los medios de comunicación

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, aseguró que no es correcto que parte de los medios de comunicación se haya tratado de tergiversar sus palabras para atacar al propietario, Peter Lim, y negó haber dicho que uno de los objetivos debe ser revalorizar a los jugadores jóvenes con la idea de que el club pueda después venderlos.

“Eso no me gusta. No es posible que a la primera dificultad, el entrenador tenga que ir contra el presidente o el club. No es correcto que se hable de cosas que no son verdad”, apuntó en rueda de prensa.

“Seguramente no hablo muy bien español, pero al juego que a alguno de vosotros os gusta jugar, yo no juego”, afeó a los periodistas. “Lo explico bien: cuando dije que el club me ha dicho que el objetivo no es Europa, no he dicho que el club debe coger jugadores jóvenes y venderlos. Yo no he dicho eso. El objetivo que el club me ha dicho es el de darle un estilo de juego al equipo y ganar el máximo de partidos posibles”, apuntó.

Además, dijo que cree que no se valoran las cosas que hacen bien la entidad. “En estos cuatro meses creo que el club se han hecho cosas importantes pero sólo se habla de lo malo. Desde que Layhoon Chan está aquí, somos una familia y se habla de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que mejorar. No va cada uno en su dirección, todos vamos en la misma”, afirmó.

Última hora Cavani

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, admitió que el delantero uruguayo Edinson Cavani mantiene molestias en un tobillo y dijo que seguramente no estará disponible para el choque de este domingo en el estadio de la Real Sociedad, a diferencia de Nico González, que también ha tenido molestias, pero sí que podrá estar.

“Nico está bien, Cavani no. Se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha acabado nunca, creo que difícilmente estará en el partido”, señaló. Gattuso recordó que “el tobillo le molesta desde hace tiempo” y descartó que sea algo para protegerse de cara al Mundial. “No hay que pensar en el Mundial, hay que entrenarse bien, dormir bien y comer bien, es lo que hacía yo”, afirmó.

Además, también desveló que el delantero Hugo Duro sigue también sin solventar sus problemas en un tobillo y que eso le lastra pese a las ganas que tiene por estar.

“Hugo ha estado mucho tiempo con molestias. No se entrena al cien por cien. Le tengo que agradecer que siempre tiene disponibilidad para entrenarse, pero no está a tope," lamentó Gattuso, que aclaró que la mala racha del equipo “no es sólo problema de Cavani o de los delanteros”