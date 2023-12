Volkanovski sigue calentando el combate contra Topuria

El campeón australiano cree que la UFC tiene interés en que el campeonato crezca en España Ambos se medirán por el título del peso pluma el próximo mes de febrero en California

Cada vez está más cerca el enfrentamiento entre el español Ilia Topuria y el australiano Alexander Volkanovski por el título del peso pluma. Un duelo que ha causado gran expectación en la UFC por la intensa rivalidad entre ambos contendientes.

La pelea está programada para el 17 de febrero en la ciudad de Anaheim, California, donde Tipuria tendrá la oportunidad de arrebatarle el título al australiano, gran dominador en los últimos tiempos. Entre tanto, el 'aussie' sigue calentando el enfrentamiento retando a los hermanos Topuria, Ilia y Alexander, a un duelo contra él su sy habitual compañero de entrenamiento, el sudafricano Justin Van Heerden (12-5-0 en MMA). "Hagámoslo realidad. Pueden vernos eliminar a los hermanos Topuria... dinero fácil", afirmó en The MMA Hour a Ariel Helwani.

El veterano luchador dio también su opinión sobre el español, al que no considera aún en la "élite". "No digo que no sea bueno. Podría ser tan bueno como dice, podría ser tan bueno como todo el mundo dice, pero aún no lo ha demostrado. Simplemente todavía no le he visto esas cosas de élite", afirmó.

Volkanovski expuso también su teoría de por qué la UFC planteó un combate por el título con Topuria como protagonista. "UFC da pasos adelante y así es como funciona, por lo que estoy seguro de que ya tienen sus planes. Creo que Topuria mencionó un evento en España, creo que es una posibilidad. Estoy seguro de que la UFC quiere ir allí, estoy seguro de que es un mercado grande y tienen muchos seguidores allí. Por lo tanto, haz una pelea por el título y genera un poco de expectación allí", expuso.

Sea como fuere, el campeón australiano tiene claro que el español "no obtendrá el cinturón, así que voy a arruinar todos sus planes. Pero al menos recibe un impulso, un poco de publicidad durante los próximos meses. Pero te lo prometo, todo termina ahí".