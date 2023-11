Ilia Topuria: "¿Napoleón? Me duraría muy poquito"

El luchador hispano georgiano confía en que ganará el título de peso pluma y cumplirá su sueño 'El Matador' aseguró que está entrenando muy duro para el combate contra Volkanovski

El Museo Nacional del Prado acogió el pasado lunes la premier de 'Napoleón', una de las grandes producciones cinematográficas de todo 2023. En ella se pudieron ver muchos rostros conocidos por la alfombra roja, entre los cuales estaba el de Ilia Topuria. El luchador hispano georgiano peleará contra Alexander Volkanovski por el título de peso pluma de la UFC en el próximo mes de febrero.

El actual número 5 del mundo en la categoría de peso pluma se detuvo unos minutos en la alfombra roja para atender en exclusiva a 'Tiramillas'. Topuria fue preguntado sobre si ganaría a Napoleón Bonaparte en una pelea y el luchador hispano georgiano no dudó en su respuesta: "Me gustan siempre estas preguntas, parecida a la de Bruce Lee. A ver, no sé lo que me duraría, pero probablemente muy poquito. Por supuesto que ganaría".

Sin embargo, Topuria también aprovechó para hablar sobre el próximo combate contra Volkanovski, el más importante de su vida: "Veo que mis sueños se van a hacer realidad y que voy a convertirme en el mejor luchador del mundo. Tengo tres largos meses por delante y si Dios quiere y todo va bien saldré con la victoria".

La fecha oficial del combate aún está por confirmar, aunque todo apunta a que será el 17 de febrero de 2024. Aun así, Ilia Topuria ya se encuentra totalmente centrado en entrenar al máximo para llegar lo mejor posible al combate contra el actual campeón: "Está siendo una preparación fuerte porque va a ser uno de los combates más difíciles de mi vida. Estoy entrenando muy fuerte y muy duro para ello. Me lo estoy tomando con mucha responsabilidad y me encuentro en un punto en el que estoy entrenando muchísimo, la verdad".