Sinner asegura su plaza en el podio mundial

Jannik Sinner puede colocarse por primera vez en su carrera entre los tres mejores tenistas del mundo. Y es que Daniil Medvedev, tenista que ocupa actualmente esa posición, no estará en Doha y perderá un total de 750 puntos en ránking ATP.

El tenista ruso ya renunció a participar en el ATP de Rotterdam, torneo que está disputándose esta semana y donde Jannik Sinner el máximo favorito. "Por desgracia, no podré defender mi título en Doha este año. Todavía no estoy ciento por ciento listo para competir", aseguraba Medvedev, que aún arrastra molestias en el pie y fatiga después de jugar más de 24 horas en el Open de Australia.

Una baja que se suma a la de Rafa Nadal, que tampoco viajará a Qatar. Dos ausencias sensibles para un torneo que presentaba una atractiva lista de participantes pero que se ha ido desinflando.

"Lo siento mucho por el torneo, los aficionados y los patrocinadores del evento que siempre me han tratado tan bien cuando he estado en Doha. Me encanta jugar en Doha y espero volver en el futuro". El deportista ruso venció a Andy Murray en la final del año pasado y, por tanto, no podrá defender los 250 puntos.

Además, tras ausentarse también en Rotterdam, se dejará 500 puntos más por el camino, poniéndole en bandeja el número tres a Sinner. El italiano ya está en cuartos de final del torneo, donde se enfrentará a Milos Raonic por una plaza en semifinales.

El actual número 4 del mundo necesita ganar el torneo para poder superar en el ránking a Medvedev este lunes. Si no lo consigue, tendrá que esperar a que el tenista ruso pierda los 250 puntos de Doha, siempre teniendo en cuenta el resultado del italiano en los Países Bajos.

Nivel de número uno

El nivel actual de Jannik Sinner es de número uno. Los últimos meses de "la zanahoria" están rozando la perfección, logrando su primer Grand Slam y venciendo a Novak Djokovic en tres de sus cuatro últimos duelos. Parece que el italiano no baja el listón y quiere levantar el trofeo en Rotterdam para llegar lanzado a la gira americana. Cuando pise Indian Wells, lo hará dentro del podio de los mejores del mundo.