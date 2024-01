Sinner: "Es muy bueno para el tenis que haya aparecido ya una nueva generación"

Jannik Sinner ha entrado este fin de semana en el Olimpo del tenis conquistado su primer Grand Slam con una exhibición en Australia. No solo remontó dos sets en contra en la final ante Daniil Medvedev, sino que también eliminó por el camino al gran favorito, el rey de Melbourne, Novak Djokovic.

Una gesta que aún tiene que asimilar el de San Candido, que afirmó estar "muy contento" pese a haber dormido poco. "Creo que todavía debo darme cuenta realmente de lo que he conseguido porque es un gran logro", explicó en declaraciones en el tradicional posado de campeones que recoge 'The Age'. Un triunfo que no debe desviarle de su camino. Según explicó, con el Real Jardín Botánico de Melbourne como escenario, tras acabar la final lo primero que trató con su entrenador es "en qué aspectos debía mejorar para seguir dándome oportunidades de ganar torneos como éste".

El tenista italiano habló también de lo que supone su victoria para el panorama tenístico actual. "Djokovic está en otra liga por todo lo que ha conseguido, pero creo que es muy bueno para el tenis que haya aparecido ya una nueva generación de jugadores, es bastante revolucionario y necesario para este deporte", explicó, pensando ya en lo que está por venir. "Ahora lo que toca es trabajar duro para ver qué soy capaz de hacer en el futuro", dijo, aunque, de momento, "voy a seguir disfrutando del proceso porque tengo mucho que mejorar".