Un político del PSOE sentencia a Rafa Nadal: "Si es un machista, pues se dice y punto"

Rafa Nadal ha tenido una entrevista muy comentada por los usuarios de las redes sociales con la periodista Ana Pastor en el programa 'El Objetivo de Ana Pastor'. Y es que el deportista ha querido responder a todas las cuestiones por las que era preguntado, entre ellas sobre su opinión acerca del feminismo.

Durante la entrevista Nadal defendió su visión sobre el feminismo, la igualdad salarial y su apoyo a la igualdad de oportunidades en el deporte. "No soy un hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No", dijo.

Nadal es reconocido por ser uno de los deportistas mejores y más queridos de nuestro país y es que su postura frente al feminismo ha sido clara: apoya la igualdad de inversión, de oportunidades para hombres y mujeres pero no está tan de acuerdo respecto a la igualdad salarial.

Respecto a lo último, Nadal argumentaba que los ingresos deberían basarse en la capacidad de generar interés, audiencia y recursos, no en el género. "Tengo hermana, madre... ese término de feminista se lleva a unos extremos que no... claro que quiero igualdad".

Sus palabras en lo que referente al feminismo han sido muy polémicas y han provocado mucho rechazo en las redes sociales. Uno de los que han respondido es el diputado socialista de las Cortes de Valencia, David Calvo: "Unos pretéritos logros deportivos no deberían justificar las vergüenzas del presente. Si Rafa Nadal es un machista. Se dice y punto", ha escrito.

Unos pretéritos logros deportivos no deberían justificar las vergüenzas del presente.



Si Rafa Nadal es un machista, pues se dice y punto.pic.twitter.com/YKYVD0LyqO — David Calvo (@davidcalvoarq) February 15, 2024

Bob Pop, que ya criticó a Rafa Nadal por sus declaraciones sobre Arabia Saudí ha retuiteado las palabras de Irantzu Varela: "Rafael Nadal es machista, reaccionario y da justo para lo del tenis. Ya le habéis hecho rico. No le hagáis también un líder de opinión".

Rafa Nadal citó el ejemplo de Serena Williams: "Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiere que gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo yo. Yo quiero la igualdad", decía.