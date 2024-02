Andy Murray alarga su mala racha

La situación de Andy Murray es muy complicada. Con 36 años y dentro del top 50 por un solo puesto, el británico encadena seis partidos consecutivos perdiendo en la primera ronda de los torneos. Esta semana, el tenista cayó en el ATP de Marsella contra Tomas Machac en dos sets.

En la rueda de prensa tras su última derrota, el ganador de tres 'Grand Slam' aseguró que no iba a tirar la toalla. "No me voy a rendir, seguiré luchando hasta recuperar el nivel al que sé que puedo estar. El problema es que lo que pasa en los entrenamientos no siempre se traduce en los partidos".

Murray analizó las diferentes opciones que baraja para hacer frente a esta racha tan negativa. "Seguir chocándose con la puerta es una opción, embistiendo hasta tirarla. La segunda opción es buscar una puerta más pequeña. Quizá tenga que volver a jugar en el circuito Challenger, no lo sé".

El escocés tuvo en encontronazo en Twitter con un periodista de la BBC que cuestionaba la continuidad del tenista en el circuito. El comunicador se preguntaba: "¿En qué punto va a dañar su legado?". Andy no dudó en responder al artículo del periódico, reconociendo que está "en un momento terrible" pero que no se iba a rendir.

La opción de volver al circuito Challenger para un tenista histórico como Murray sería un palo muy duro. De hecho, muchos tenistas preferirían retirarse a tener que competir a un nivel mucho inferior al de su trayectoria deportiva. Thiem es uno de ellos, planteándose dejar el deporte con 30 años si no escala puestos en el ránking ATP.

El circuito Challenger, una posibilidad

El ATP Challenger Tour es una serie de torneos de tenis que constituyen el segundo nivel del tenis profesional, por debajo del ATP Tour, y por encima del ITF World Tennis Tour. En esta categoría participan, principalmente, jugadores emergentes de ránking inferior a 70 que buscan sumar puntos para competir en la máxima élite.

Andy Murray ha logrado 46 títulos durante toda su carrera y en 25 ocasiones ha quedado finalista. El US Open de 2012, Wimbledon de 2013 y Wimbledon de 2016 han sido sus mayores logros. Ahora la posibilidad de luchar por un Grand Slam está lejos. Muy lejos.