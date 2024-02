Alcaraz: "Djokovic y Sinner son los rivales a batir para todo el mundo"

Carlos Alcaraz afronta a partir de este miércoles una nueva edición del Argentina Open, torneo en el que defiende título tras imponerse a Cameron Norrie en la final del año pasado.

Sonriente, unas pocas horas después de aterrizar en Buenos Aires, el tenista murciano compareció en una rueda de prensa donde habló de sus sensaciones de cara al torneo, sus objetivos y los rivales. El de El Palmar recordó que el año pasado llegó a Argentina porque no había disputado muchos partidos (por la lesión), necesitaba competir y quedó "encantado" con el torneo. "Más allá de ganarlo, llevaba mucho tiempo queriendo venir a Buenos Aires: Juan Carlos (Ferrero) ganó aquí, muchos españoles que han venido me han contado que es un torneo muy bonito. Ya lo pude experimentar el año pasado: fue un torneo increíble para mí y quise volver este año", explicó, animando a los tenistas que no hayan estado en la gira sudamericana a "que vivan la experiencia de jugar en Buenos Aires o en Río: es maravillosa".

"Este año veo al torneo cómo para ser un ATP 500. La pista está muy bien, la organización es muy buena. Es maravilloso. Si este torneo se convierte en un 500 no me extrañaría para nada", apuntó sobre el Argentina Open.

En cuanto a sus sensaciones, Carlitos comentó que "mi nivel actual es muy bueno, me encuentro con mucha confianza" y se mostró satisfecho con su actuación en Australia y con los últimos entrenamientos realizados sobre tierra batida antes de aterrizar en Argentina.

A la pregunta de si son Sinner y Djokovic los tenistas más fuertes actualmente, el tenista español no tuvo dudas: "Creo que Djokovic y Sinner son los rivales a batir, no hay ninguna duda, tanto para mí como para todo el mundo", afirmó, sin descartar a Alexander Zverev, el rival que le apeó en cuartos del Open de Australia. "Lo tengo muy en cuenta", aseguró.

Respecto a sus motivaciones, Alcaraz reconoció que "soy un chico muy competitivo, muy ambicioso. Siempre quiero ganar a todo, es lo que me impulsa para seguir entrenando a mi máximo nivel". "Soy un chico que sueña a lo grande, soy muy ambicioso y me pongo como objetivo a los mejores del mundo y a los mejores de la historia", insistió, asegurando que ver los logros de Djokovic y los otros jugadores que están ganando títulos le motiva para querer estar donde están ellos.

Con la cita olímpica a tan solo unos meses, Carlitos afirmó que preferiría ganar un título olímpico a un Grand Slam si tuviera que elegir. "Para mí es un sueño llevar una medalla a mi país, a España, y ganar el oro es una de las cosas más grandes que te pueden ocurrir en el mundo del deporte en general", comentó.