Gasquet avisa tras entrenar con Nadal: "Vuelve para ser competitivo"

Es inevitable volver a ilusionarse con el regreso de Rafa Nadal a las pistas. La leyenda del tenis continúa preparando su ansiada vuelta entrenando antes de viajar a Australia. Precisamente en estos últimos entrenamientos le ha estado acompañando el francés Richard Gasquet, con el que se enfrentó en tantas y tantas ocasiones a lo largo de su carrera.

"Entrenamos juntos el domingo durante tres horas y quince minutos a una muy buena intensidad", cuenta el francés al diario L'Equipe. "¿Cómo lo encontré? Solo han pasado quince días desde que consiguió los puntos. Evidentemente tiene poco tiempo, pero ya juega muy bien. Cuando paras tanto tiempo no es fácil en términos de ritmo".

Gasquet, eso sí, no pierde la oportunidad de presumir de haber ganado en ese entrenamiento, consciente de que a Rafa es difícil ganarle en cualquier parte. "Tuvimos tres sets muy buenos. ¡Gané dos! Tuvimos una buena sesión. En los entrenamientos se ven los enfados, la concentración...", comenta el tenista natural de Béziers.

Lo que sí tiene claro el francés es que Nadal no vuelve para ser una comparsa, si no para dar el máximo: "Sentí que él ya no tenía dolor. Jugará bien este año (en 2024). Al principio lleva tiempo, pero será competitivo, no tengo ninguna duda. Después, no sé será en Australia, en marzo, en abril... ¡Ganará partidos, no hay duda! Está haciendo grandes sesiones de tres horas. Eso es lo que debes hacer, jugar tanto como sea posible".

¿Posibilidades en Roland Garros?

Sabiendo que el manacorí será competitivo, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Debe ser Roland Garros un objetivo principal? "Nunca se sabe hasta dónde puede llegar, es complicado saber si volverá a ganar Roland Garros. No tengo ninguna idea" afirma Gasquet. "Este tipo de cosas suceden día tras día, semana tras semana. No sabes a dónde te llevará esto. Nadie lo sabe, ni siquiera él mismo. Lo que sé es que se está dando la oportunidad de volver a jugar al máximo nivel".

Incluso el tenista francés está emocionado con la vuelta de Rafa a las pistas. "Es genial para el tenis. ¡Es Nadal! Ya no hay nadie como él en el circuito. Necesitamos que regrese, que elija cuándo parar. Y que todavía juegue partidos, que demuestre lo que le convierte en una leyenda del tenis. Todo el mundo le tiene mucho respeto. Estamos todos muy contentos de que pueda volver. Está mostrando señales alentadoras", cuenta Richard. Ahora solo queda confirmar estas sensaciones y disfrutar de nuevo de su leyenda.