Moyá no esconde la dureza de la recuperación de Nadal: "Podía ser el final"

El tenista español Rafael Nadal se encuentra en la fase final de su preparación para su esperado retorno a las pistas, después de someterse a una intervención quirúrgica en junio para abordar problemas en su psoas izquierdo y regularizar el lábrum de su cadera izquierda. La operación resultó más compleja de lo anticipado, prolongando el período de recuperación.

La información detallada sobre los últimos meses de Nadal fue revelada por su entrenador, Carlos Moyá, en una entrevista para la página oficial de la ATP. Moyá destacó la complejidad de la intervención y el tiempo de recuperación más extenso de lo inicialmente previsto.

A pesar de las dudas y momentos difíciles durante el proceso, Nadal ha progresado en su rehabilitación y se ha entrenado recientemente en Kuwait, alcanzando un nivel que superó las expectativas.

“Ahora está prácticamente preparado para poder ir a Australia a intentarlo. Evidentemente, sabe que ahora mismo todavía no está a su mejor nivel, pero que poco a poco lo va a ir adquiriendo. Estos días en Kuwait hemos entrenado con Fils, y la verdad que muy bien, mucho mejor de lo que él se podía esperar. Rafa llegó allí pensando que no iba a ser competitivo, que no iba a estar a la altura y sale convencido de que puede ser que sí”.

Moyá compartió que, aunque Nadal es consciente de que aún no está en su mejor forma, está preparado para competir en el Abierto de Australia y confía en mejorar progresivamente. La recuperación del tenista ha sido un desafío, pero su determinación y esfuerzo han allanado el camino para su regreso a la competición.

En 2024, Roland Garros seguirá siendo uno de los objetivos principales para Nadal. “Siempre ha sido su torneo fetiche y en este caso no cambia nada. También está claro que faltan seis meses, hay que ver cómo llega, hay que ver los partidos que ha jugado, su nivel, su competitividad. Hay muchas incógnitas que el tiempo van a ir despejando”.

El retorno de Nadal a la pista es muy esperado por sus seguidores y la comunidad tenística en general, ya que es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, con 22 títulos de Grand Slam en su carrera.