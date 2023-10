Djokovic: "Mientras siga siendo favorito, no voy a retirarme"

Novak Djokovic aseguró este sábado que mantiene alta la ambición de "ser el número 1" Reiteró que centrará su carrera en los Grand Slam, donde ya es el jugador con más triunfos

El serbio Novak Djokovic aseguró este sábado que mantiene alta la ambición de "ser el número 1" y, en vísperas de comenzar su participación en el Masters 1.000 de París, el último del año, aseguró que "mientras siga siendo favorito" no tiene intención de dejar el tenis.

"Hay quien piensa que es mejor dejar el tenis cuando estas en tu apogeo, otros que no puedo ganar contra los que llegan nuevos, que hay que dejar vía libre a los jóvenes. Pero mientras siga siendo favorito en los Grand Slam y que pueda ganar más torneos no me voy a ir", señaló el serbio en París.

Reiteró que centrará su carrera en los Grand Slam, donde ya es el jugador con más triunfos tras haber ganado esta temporada tres de los cuatro, pero indicó que tiene "otros grandes objetivos" entre los que citó los Juegos de París del año próximo.

"Quiero ganar otro Grand Slam, quiero acabar número 1 (...) voy a elegir los torneos que puedo disputar y si lo disputo es para ganarlo", aseguró.

Djokovic no entró en el debate sobre si es mejor jugador de todos los tiempos, pero agradeció que el español Rafael Nadal le designara como tal: "Estoy orgulloso de que mi mayor rival diga eso".

El serbio apoyó a los tenistas que se están quejando por los constantes cambios de pelotas entre torneos y se mostró confiando en que se tomarán decisiones para solucionarlo.