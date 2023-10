Djokovic responde a Nadal: "Ésa es su opinión, con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo"

El manacorí aseguró hace unas semanas que habría sido una gran frustración para 'Nole' no haber conseguido el récord de Grand Slams "Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos más en eso", zanjó el tenista balcánico

El número uno de la ATP, Novak Djokovic, respondió este martes en una entrevista a 'Sportal' a la declaraciones que le dedicó hace unas semanas Rafa Nadal ante las cámaras de Movistar+. El manacorí aseguró que habría sido una gran frustración para Nole no haber conseguido el récord de Grand Slams y el serbio, como era de esperar, no estuvo de acuerdo.

"He visto sus comentarios hacerse virales y mucha gente habló de ello. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión y cómo interpreta a otra persona en un contexto determinado. Eso es todo lo que puedo decir. Rafa es un gran campeón. Lo respeto y lo aprecio como tal, mi mayor rival, y como un jugador que contribuyó a dar forma a mi juego y a los resultados que he logrado", respondió Djokovic.

Aunque no quiso entrar en polémicas, el serbio dejó clara su opinión: "No tengo intención de hablar negativamente sobre él o Roger Federer. Mi respeto por ellos supera cualquier opinión negativa que pueda tener. Esa es la opinión de Rafa y yo no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos más en eso. No hay necesidad de eso."

El mes pasado, en una entrevista exclusiva con Movistar+, Nadal había dicho que no se sentía frustrado porque con sus capacidades había hecho todo lo posible. También mencionó que la frustración "podría existir", incluso para los deportistas que han ganado mucho. Según Nadal, Djokovic, por ejemplo, vive las cosas con más intensidad, y esa 'frustración' le motivó a superar todos los récords y seguir donde está.