Trungelliti, el tenista que destapó los amaños, ataca a Rafa Nadal

"A la gente le puede gustar o no, pero Federer y Nadal nunca dijeron nada. Quieras o no, son cómplices", señaló Marco Trungelliti, tenista argentino, vio su carrera truncada hace cuatro años por sus denuncias

Hace cuatro años, el mundo del tenis se vio sacudido cuando un modesto jugador, el argentino Marco Trungelliti, denunciaba los amaños de partidos y la corrupción en muchos estamentos del deporte de la raqueta.

Cuando estaba en el puesto 112 del mundo, Trungelliti detectó cosas raras a su alrededor. La gota que derramó el vaso fue cuando empezó a recibir ofertas por dejarse ganar. Las famosas apuestas ilegales.

Tal y como recoge 'El Confidencial', el tenista señaló a tres compatriotas implicados en esa trama: Federico Coria, Patricio Heras y Nicolás Kicker. Y, a partir de ahí, empezó a vivir un calvario. Señalado como un traidor por haber destapado esa realidad, recibió amenazas por parte de las mafias de las apuestas e incluso tuvo que dejar su país.

El argentino se fue a vivir a Andorra para tratar de dejar atrás toda la problemática, pero no había hecho nada más que empezar. A pesar de la distancia, las amenazas seguían llegando y se vio obligado a recluirse para evitar reprimendas violentas.

Hoy el tenista sudamericano cree que el tenis no tiene interés en que estás situaciones desaparezcan y señala, entre otros, a Rafa Nadal por no ayudar.

En una entrevista en su país con 'La Nación', Trungelliti señala que "el sistema funciona mal. Hay partidos que se amañan y que se van a seguir arreglando. Al tenis le interesa que siga pasando porque, si no, el nivel Future y Challenger es insostenible. Creo que las organizaciones se alimentan de ese sistema y quedó demostrado por cómo actuaron conmigo".

Novak Djokovic hablaba recientemente al respecto, considerando que era necesario un reparto más justo del dinero para conseguir que más jugadores pudieran vivir del tenis. De hecho, Trungelliti alabó la labor del serbio con su Asociación de Tenistas Profesionales y no dudó en atacar a Rafa Nadal y Roger Federer por "no hacer nada por ayudar" a pesar de su posición de privilegio que siempre tuvieron.

"A la gente le puede gustar o no, pero Federer y Nadal nunca dijeron nada. Quieras o no, son cómplices de lo mal que está el sistema, porque no fueron capaces de abrir la boca y luchar por los derechos de los jugadores. Si alguna vez lo hicieron fue internamente, pero no cambió nada", dijo.

"Como jugadores pueden ser buenísimos, pero como seres humanos tratando de mejorar el sistema, me parecen paupérrimos. Es lo que hoy en día están haciendo Djokovic y Pospisil", asevera.

Situado actualmente en el puesto 229 de la ATP, Trungelliti considera que la situación no es fácil de solucionar: "Recibo amenazas de muerte tanto para mí como para mi familia todos los días y me han hackeado las redes sociales. El sistema es un desastre, sigo muy decepcionado con un deporte que permite que aquellos que estamos fuera del Top 100 parezca que tenemos que dar las gracias por cobrar 500 euros porque somos muy malos. Eso es maltrato psicológico".

El jugador ahora radicado en el Pirineo cree que es fácil detectar los amaños, que siguen sucediendo: "Me ha ocurrido varias veces y es vergonzoso. Ves que el rival empieza a fallar por cuatro metros muchas bolas y le da absolutamente igual".