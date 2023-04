"Alcaraz ha logrado ya tantas cosas que es increíble"

Daniil Medvedev, tercer jugador del mundo y segundo favorito en el Mutua Madrid Open, no cree que su mala "relación con la tierra batida" cambie alguna vez y elogió al español Carlos Alcaraz "Sus dejadas son increíbles. A mí me hizo algunas en Indian Wells y luego en Miami en la semana siguiente también"

El ruso Daniil Medvedev, tercer jugador del mundo y segundo favorito en el Mutua Madrid Open, no cree que su mala "relación con la tierra batida" cambie alguna vez y elogió al español Carlos Alcaraz, que "tiene muchos años por delante" y que ha ganado muchas cosas importantes a pesar de su juventud.

"Alcaraz es muy bueno y ha logrado muchas cosas. Es increíble porque tiene muchos años por delante. Será más fácil hablar de él cuando vaya a cumplir 35 años y se vea lo que consiguió", dijo el tenista de Moscú que ensalzó, especialmente, las dejadas del tenista español.

"Sus dejadas son increíbles. A mí me hizo algunas en Indian Wells y luego en Miami en la semana siguiente también. Lo normal es que las haya hecho desde joven porque siempre recuerdo que las hace", añadió el tenista ruso.

Medvedev insistió en su escaso apego a la tierra batida que no cree que cambie en el futuro. "No creo que cambie. Pero si quiero ser mejor en tierra tengo que practicar más aunque claro, no puedo antes del Abierto de Australia jugar en tierra. Tampoco sé si eso me ayudaría".

El ruso nunca ha triunfado en Madrid, un torneo que por las características puede adaptarse a sus condiciones. "Es una tierra batida como Roland Garros, con una superficie más dura. También la altitud. Debería jugar mejor que en otros torneos pero hasta ahora no pude hacerlo. Ahora tengo otra oportunidad".

"Estoy feliz de haber ganado tantos torneos aunque igual sería mejor ganar un Grand slam que cinco torneos. Pero eso no pasa para mí. Trato de jugar lo mejor posible siempre", añadió.