'Rim Tim Tagi Dim': Así es la canción de Croacia, una de las favoritas de Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 se celebrará en Malmö, la ciudad sueca, tras resultar Suecia ganadora en 2023 con Loreen y su 'Tattoo'. Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado.

En el certamen, treinta y siete países tratarán de alzarse con el micrófono de cristal en el Malmö Arena, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando al sábado 11 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. Esta misma semana se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y el jueves 9, que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Suecia en la gran final del concurso.

Croacia defiende Eurovisión 2024 con 'Rim Tim Tagi Dim'

Baby Lasagna es un proyecto creado por el cantautor Marko Purišić con el fin de componer el tipo de canciones que quería lanzar. Estas tienen letras divertidas y desenfadadas, a la vez que contienen mensajes sobre los desafíos sociales y espirituales de los individuos y la sociedad.

Purišić transmite un mensaje más profundo sobre las preocupaciones y sufrimientos de nuestro entorno.

Videoclip de 'Rim Tim Tagi Dim'

Letra de 'Rim Tim Tagi Dim'

Ay, I’m a big boy now

I’m ready to leave, ciao mamma ciao

Ay, I’m a big boy now

I’m going away and I sold my cow

But before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

Most of all I’m gonna miss the dance

So come on ya’ll, let us prance

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Don’t call, don’t write

I’m leaving with the first light

Don’t cry, but dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

I hope I find, peace in the noise

Wanna become one of the city boys

They’re all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Bye mom, bye dad

Meow cat, please meow back

Don’t cry, just dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim