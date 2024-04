¿Quién es la persona más joven que ha ganado Eurovisión?

El triunfo de Sandra Kim en Eurovisión 1986 fue un hito que quedó marcado en la historia del concurso. Su victoria a la temprana edad de 13 años no solo la convirtió en la persona más joven en ganar Eurovisión, sino que también llevó a una revisión de las reglas del concurso.

Ante la polémica sobre la edad de Kim al momento de su participación, Eurovisión decidió establecer un límite mínimo de 16 años para los concursantes, una medida que aún perdura en la actualidad.

A pesar de ser recordada como la ganadora más joven, Sandra Kim no fue la primera en participar en Eurovisión a una edad temprana. En 1969, Jacques Bertolai, representante de Mónaco, cautivó al público con solo trece años y su canción "Maman, maman". Aunque no logró llevarse la victoria, su actuación demostró que la juventud no era un obstáculo para brillar en el escenario eurovisivo.

Desde entonces, la normativa de Eurovisión ha evolucionado para proteger la participación de artistas jóvenes. La introducción del Festival de Eurovisión Junior en 2003 estableció requisitos más estrictos, asegurando que los concursantes tuvieran al menos 16 años antes de la primera semifinal del festival. stas regulaciones han garantizado que el concurso sea un espacio adecuado para el talento emergente, al tiempo que salvaguarda el bienestar de los participantes más jóvenes.

El legado de Sandra Kim como la ganadora más joven de Eurovisión sigue siendo una inspiración para muchos artistas jóvenes que sueñan con triunfar en el escenario europeo. Su impacto no solo se refleja en su victoria histórica, sino también en el cambio de reglas que su participación provocó en el concurso.