El monumental cabreo de Adrián Lastra tras una prueba de 'El desafío': "Vaya puta mierda"

Adrián Lastra ya se ha enfrentado a la apnea, la temida prueba de 'El desafío'. El actor es uno de los concursantes más competitivos del programa presentado por Roberto Leal, y así lo ha vuelto a demostrar una noche más en la que al inicio de la gala se encontraba liderando la clasificación.

Dicha prueba, resulto ser todo un reto para el intérprete que comenzó a ver los primeros problemas durante los ensayos. "Me dan cuatro contracciones y digo me muero, me muero. Te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a morir, te vas a morir. Voy a hacer un tiempo de mierda", contaba, minutos antes de arrancar el desafío.

Una vez comenzada la prueba, cumplido el minuto y medio, se podía observar como el concursante comenzaba a sufrir dentro de la pecera, fue entonces cuando pasados 94 segundos, el actor salía del recipiente muy molesto por no poder aguantar más. Vaya puta mierda, tío, lamentaba. "Es que está mi hermana ahí y la voy a decepcionar”, continuaba diciendo sin valorar los ánimos de sus compañeros.

El propio Roberto Leal quiso poner en valor la valentía de Adrián Lastra al realizar este tipo de pruebas. "Hay algo que tiene este programa, está feo que lo diga yo, es que este programa es de verdad para lo bueno y para lo no tan bueno", aseguraba.

Por parte del jurado, Pilar Rubio hizo ver la realidad detrás del actor durante su paso por el formato: "A Adrián le hemos puesto una presión que no se la merece, pero este programa no gana el que más músculos".