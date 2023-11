Gloria Serra alerta en 'El Hormiguero' que el programa se utiliza para "negocios oscuros"

La periodista ha acudido al plató para revelar unas graves informaciones El formato se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El pasado jueves, Gloria Serra pisó el plató del formato para presentar la próxima entrega de 'Equipo de investigación'. El programa se centrará este viernes en desvelar los fraudes que circulan por internet con la imagen de rostros conocidos como Alberto Chicote o el Gran Wyaoming, entre otros.

La periodista ha alertado a Motos que los estafadores aprovechan la imagen de 'El Hormiguero' y la del mismo presentador para llevar a cabo "negocios oscuros".

🔍 'La estafa de los famosos', nuevo reportaje de @EqInvestigacion



👉 ESTE VIERNES, a las 22:30 horas, estreno en @laSextaTV



👉 @gloria_serra y su equipo revelarán lo que hay detrás de este fraude pic.twitter.com/MeM9VFTjjM — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 17, 2023

Además, ha explicado que han utilizado los rostros de varios famosos para alentar a las personas a invertir en criptomonedas: "El gancho siempre es el mismo. Casi todo pasa en 'El Hormiguero', es posible que la semana que viene aparezca yo. Tú entras ahí dentro, pones tus datos y empieza un bombardeo".

Serra ha comentado que son muy insistentes, y que hay una gran cantidad de personas detrás de esto: "Te pueden llamar 21 veces en 3 horas para que pongas dinero. No te dejan respirar. Hay unos 200.000 afectados en España, así que probablemente hay el doble. Han estafado un billón en uno solo de los monederos de uno solo de los países. Es una red internacional. Es un volumen tan grande que están alentando a las mafias".

Pablo Motos ha asegurado que él ha sido víctima de estas estafas en algunas ocasiones, pero que, pese a denunciar, no ha conseguido nada: "Lo denuncié y cuando el juez llegó a pedir pruebas ya no existía la web. Están estafando muchísimo dinero y están dejando a mucha gente en la ruina. Todo lo que he hecho, de momento, ha sido en balde".