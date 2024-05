Una soltera de 'First Dates' estalla contra su cita: "Odio que me levanten de esta manera"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jesús (38 años) y Kelly (36). Al conocerse, el hombre ha asegurado que le ha gustado: "¡Madre mía! Me ha encantado. No esperaba una mujer tan guapa. Está tremenda". A la comensal también le ha parecido atractivo: "Está guapo. Está mono".

Al conocer que su cita es brasileña, el soltero se ha venido arriba: "Si es brasileña ya... ¡Madre mía! Puro fuego, candela, me derrito ya (...) Me he enamorado a primera vista".

Durante la cita se han ido conociendo y en un momento dado de la cena, han puesto música para que los comensales bailen, y ambos se han puesto de pie a darlo todo. Sin embargo, Jesús ha cogido a la soltera, algo que a ella no le ha hecho gracia: "No me ha gustado eso porque odio que me levanten de esta manera".

En la decisión final, ambos han declarado que tendrían un segundo encuentro juntos, aunque Kelly le ha echado en cara su actitud en el baile: "Lo que menos me ha gustado de ti ha sido cuando me has cogido cuando estábamos bailando, que me has levantado y eso lo odio de todas las maneras". Sin embargo, Jesús le ha asegurado que ha sido en broma.