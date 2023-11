Andy y Lucas revelan su patrimonio y su vía de ingresos futuros en 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha recibido a los gaditanos en una entrevista que ha sido opacada por un gran titular, su retiro de forma indefinida El motivo detrás de esta separación entre los cantantes es un problema de salud de Lucas

'El Hormiguero' ha recibido en su última emisión al conocido dueto español Andy y Lucas. Pablo Motos ha recibido a los gaditanos en una entrevista que ha sido opacada por un gran titular, su retiro de forma indefinida. El motivo detrás de esta separación entre los cantantes es un problema de salud de Lucas.

El artista ha explicado en el plató de Atresmedia que "de un año para atrás he tenido mareos y tensión baja así que me fui al cardiólogo y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo. Somos un grupo de trabajar cada día, lunes, martes, miércoles, jueves... y luego está el trabajo de oficina. Es el momento de hacer una gira de despedida para nuestro público porque sin salud no somos nadie".

Desde ese momento, la conversación se ha centrado en el futuro de Andy y Lucas, y que van a hacer a partir de este momento. Sobre todo, existía la curiosidad sobre cuáles serán las consecuencias económicas de este retiro prematuro. Con una trayectoria de más de 20 años en la industria musical, Pablo Motos ha querido saber que es lo que harán el primer día después de su último concierto.

"Yo no me he parado a pensarlo porque no se me ocurre, no voy a dejar de cantar en mi casa todo lo que pueda, pero no subirme con él a un escenario... Tendré que ir a un psicólogo porque llevo toda la vida con él", decía Andy.

Por otro lado, Lucas respondía que "nos conocemos desde el instituto, yo le quiero mucho, con él he vivido cosas que ni con mi familia y lo que hemos conseguido sólo lo sabemos él y yo. También le digo a la gente que hemos sabido a invertir nuestro dinero muy bien. Hemos invertido en ladrillo". "La parte económica la tenéis solucionada", añadía el presentador al escucharles.