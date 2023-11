El duro ataque de Pablo Motos a Pedro Sánchez por la amnistía: "Me da vergüenza"

El presentador de El Hormiguero no está de acuerdo con la futura Ley de Amnistía

Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar las críticas que Pablo Motos ha realizado en El Hormiguero acerca de la situación política por la que estamos atravesando. Este jueves 2 de noviembre, el presentador cerró la semana con la visita de Younk MIko al plató de Antena 3 para hablar de diversos temas.

Pero más allá de la entrevista a la DJ, se hablaron de otros temas como la futura Ley de Amnistía en la que trabaja el PSOE para ganarse el apoyo del independentismo catalán.

Después de que Juan del Val revelase que Nuria Roca, su mujer, le había invadido todos los armarios, Pablo Motos mostró su indignación acerca de la norma que podría aprobarse dentro de poco: "es indignante, pero... ¿Cuál es la mejor forma de parar todo esto?", quiso saber Tamara Falcó, otra de las colaboradoras.

"Llevo muchos años en los medios de comunicación y nunca había sentido vergüenza de ser español. Ahora, cuando viaje y me pregunten, diré que soy europeo porque no quiero decir que soy español, de un lugar donde hay presos políticos y, por tanto, no es un sitio libre", sentenció Pablo Motos, quien parece sentir vergüenza de ser un ciudadano español a raíz del último movimiento del PSOE.

No será la última vez en la que El Hormiguero trate un tema político tan delicado como la futura Ley de Amnistía, menos aún cuando PSOE y Junts están a punto de alcanzar un acuerdo desde Bruselas.