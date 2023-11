Belén Rueda se abre en canal y revela en 'El Hormiguero' que sufrió un ictus

La actriz ha acudido al plató del programa para presentar 'La Ermita' La intérprete ha explicado que padeció un ictus en 2019

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El pasado jueves pisó el plató del programa Belén Rueda. La actriz presentó 'La Ermita', su nueva película que se estrenará en cines el próximo viernes 17 de noviembre.

La intérprete sorprendió a todos tras confesar algo que no había contado antes: sufrió un ictus en 2019. Pablo Motos empezó a dar contexto: "Hubo una época en la que estabas durmiendo unas tres o cuatro horas al día, no más. Hasta que el cuerpo te dio un aviso. Uno muy serio. Creo que fue un ictus transitorio".

La actriz explicó que pensaba que era una lipotimia, y que empezó a marearse hasta perder la conciencia durante "un tiempo muy cortito". Belén contactó con su hermana y fue ella quien llamó a la ambulancia: "Hay tres cosas que te pueden salvar la vida: sonreír, llenar los carrillos al aire y cerrar los ojos e intentar tocarte la nariz. Depende de la zona de la cara que te tocas, es que está afectando a una parte del cerebro u otra".

Rueda comentó que los médicos le confirmaron que había padecido un ictus transitorio: "Me dijeron que era estrés por lo cual no era bueno el ritmo que estaba llevando. Se dieron cuenta de que tengo un aneurisma".

La actriz aseguró que pensaba que iba a estar mal, pero no fue así: "Cuando pasan este tipo de cosas parece que estás peor, pero lo cierto es que no es así. Mi neurólogo me dijo que ahora estaba mejor que antes y es verdad. Lo cierto es que hay un tiempo en el que cualquier molestia o dolor lo achacas a eso. Tiendes a pensar en lo peor (...) Un mes después estaba rodando con Daniel Calparsoro".