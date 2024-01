Ancelotti: "Carvajal estará bien para mañana"

Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en una nueva final de la Supercopa en Arabia. Tras la derrota del año pasado en el que fue el primer título de la era Xavi en el Barça, los de Carlo Ancelotti buscarán la 'vendetta' en Riad.

En la rueda de prensa previa al gran clásico, el técnico italiano aseguró que el equipo llega con buenas sensaciones para intentar conseguir el primer título de la temporada ante el gran rival de LaLiga: "Estamos bien, hay tranquilidad para el partido de mañana, buscamos el primer título de la temporada".

Sobre el once que empleará ante el Barcelona, Ancelotti no ha querido dar muchas pistas, pero confirmó la presencia de Carvajal pese a las molestias que sufrió tras las semifinales ante el Atlético: "Carvajal está bien, mañana. Necesita un día más de descanso porque los veteranos necesitan un día más para recuperar. ¿Kepa o Lunin en portería? Sobre el portero no quiero dar pistas", zanjó.

El técnico del Real Madrid se refirió al primer clásico oficial de la temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys: "La estrategia de la primera parte en Montjuic no fue buena a nivel defensivo, tenemos que tener en cuenta la alineación del equipo rival para plantear el partido", analizó sobre los posibles cambios tácticos de Xavi.

En cuanto al momento del Barça y de Xavi, el italiano elogió la tarea del de Terrassa: "Xavi está haciendo un buen trabajo y cuando un entrenador empieza es normal que no tenga experiencia. Pero fue un gran jugador y eso le está ayudando mucho y lo está haciendo muy bien".