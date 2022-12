Foto al pie: El retorno del rey

Habrá fotos mejores, pero esta resume bastante bien el año que hoy se despide Messi, en el centro de todo; del debate, de las miradas, de los rivales

Habrá fotos mejores, pero esta resume bastante bien el año que hoy se despide. Messi, en el centro de todo; del debate, de las miradas, de los rivales; como casi siempre. En aquel duelo de marzo, incapaz de marcar las diferencias ante un Real Madrid a punto de descubrir un horizonte de remontadas salvajes.

A la izquierda, el futuro Balón de Oro; dispuesto a profanar el relato de Leo, donde ya no hay espacio para el oro, o eso dicen. De primavera a invierno; un ciclo atípico. Y de repente: el mejor jugador del año es sospechoso para su selección. Mientras que el mejor de la historia se hace eterno tras el Mundial de Catar. Dinastías efímeras que no resisten al tiempo. Que no resisten al reinado individual más grande de este deporte.