Foto al pie: Ya no te acordabas

"El fútbol no para: si te despistas, te pierdes. Como con la serie que terminaste ayer y ya no recuerdas"

Diego Costa, recuperado desde hace unos meses para el fútbol europeo; el Wolverhampton, entrenado desde hace unas semanas por Julen Lopetegui; la Carabao Cup, colándose en el calendario a pocos días de la Navidad. Ya no te acordabas del fútbol de clubes. Ni de sus competiciones, ni de sus fichajes ni de sus movimientos en los banquillos.

Cómo ibas a acordarte si no te acuerdas ni de los rivales de Túnez en el Mundial. Cómo vas acordarte si el fútbol, reflejo de nuestro tiempo, te empuja a crear recuerdos compulsivamente. Recuerdos que devorarán los anteriores implacablemente. El fútbol no para: si te despistas, te pierdes. Como con la serie que terminaste ayer y ya no recuerdas.