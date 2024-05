Óscar y Moisés desvelan sus trucos para ganar el Rosco de 'Pasapalabra'

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El miércoles, Moisés Laguardia y Óscar Díaz visitaron el plató de 'El Hormiguero', poco antes de que 'Pasapalabra' repartiera su bote de 1.816.000 euros a Óscar.

En la entrevista, Moisés explicó que la manera de estudiar para principiantes es ver roscos, apuntar las palabras que no se saben, y una vez hecho, ves patrones de preguntas. Además, aseguró que él opta por la ley de la cucaracha: "Si ves una en casa, no te quedes tranquilo si te la cargas, porque va a haber más. Entonces, cuando sale un tema de una pregunta, van a salir más".

El riojano también ha añadido que antes hacía un análisis de las iniciales donde salían las preguntas más complicadas, aunque ya no se cumple: "Antes había letras como la Z o la J que tienen menos acepciones que la M o la P. Era más probable que cayese alguna difícil de diccionario, pero los guionistas se dieron cuenta".

Óscar tiene una especie de Excel con más de 70.000 palabras: "Es una base de datos vacía. Lo que hace ese programa es fomentar el recuerdo activo. Te va planteando preguntas y dices si te la sabes o no. En caso de que sí, a lo mejor te lo pregunta dentro de cinco días, y si no te la sabes, en un cuarto de hora. De esa manera, se va creando un calendario de estudio, donde indicas lo que sabes y lo que no".

Pablo Motos ha querido poner a prueba a los concursantes y les ha preguntado el apellido del presidente de Madagascar entre 2002 y 2009. Ambos sabían la respuesta 'Ravalomanana', y Moisés ha explicado una técnica para acordarse de este apellido en concreto: "Asociarlo a Carmen Lomana comiendo rabas".