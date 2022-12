La empresa que casi nunca cierra

Por suerte, no tendremos que destinar ninguna uva para que el Año Nuevo nos traiga un partidazo pronto: el día 2 hay un Rangers-Celtic El primer lunes del año no iremos al gimnasio ni asistiremos a la primera clase de inglés: veremos un Old Firm.

Una uva por el amor, otra por la familia, la tercera por el trabajo, que no se olvide la salud… Por suerte, no tendremos que destinar ninguna uva para que el Año Nuevo nos traiga un partidazo pronto: el día 2 hay un Rangers-Celtic. El primer lunes del año no iremos al gimnasio ni asistiremos a la primera clase de inglés: veremos un Old Firm.Hasta hace poco, era tradición que el partido que inauguraba el año fuera el gran clásico del fútbol escocés, pero desde hace un tiempo a veces se disputaba en los últimos días de diciembre. Era una de las costumbres de uno de los partidos más longevos del fútbol mundial. Rangers y Celtic se han enfrentado ya más de 400 veces. La rivalidad se remonta a finales del siglo XIX, cuando los dos clubes se crearon. Primero fue el Rangers, en 1872. Nació sin connotaciones religiosas y políticas hasta la aparición del Celtic, 15 años después. Fundado por el hermano marista Walfrid, nacido en Irlanda, se creó con la intención de recaudar fondos para la comunidad de católicos irlandeses emigrados en Glasgow. Su camiseta de rayas verdes y blancas y el trébol en el escudo, símbolos irlandeses, marcaroGn desde el principio la connotación del Celtic, más vinculado a movimientos de izquierda. El efecto espejo produjo que el Rangers comenzara a adoptar un cariz protestante y unionista, y así nació una de las rivalidades más antiguas del fútbol: dos equipos en la misma ciudad que no se parecían en nada.“Es un derbi 100% político, 100% religioso y 100% futbolístico”, le dijo Hugh, un aficionado del Celtic, a Jordi Brescó en el libro Rivalidades crónicas. Aun así, es una historia conjunta la que da nombre al derbi: Old Firm. En la Copa de Escocia de 1909, cuando todavía no había penaltis ni prórrogas, todo partido que terminara en empate tenía que repetirse. Rangers y Celtic se enfrentaron en una final que terminó 2-2. En el replay, de nuevo el empate imperaba en el marcador a diez minutos del final. La leyenda dice que los futbolistas de uno y otro equipo empezaron a jugar de forma tranquila y los aficionados dedujeron que estaban amañando el empate para jugar un tercer partido. Indignados, los espectadores saltaron al campo, el partido se suspendió y el trofeo quedó desierto. El periódico The Scottish Referee tituló el partido como “The old firm of Rangers-Celtic Ltd” (Antigua empresa del Rangers-Celtic S.L.), por un posible beneficio en taquilla de un nuevo partido.De hecho, fuera del terreno de juego los dos grandes de la Scottish Premiership mantienen una buena relación: negocian juntos los patrocinios, los derechos de televisión e incluso coquetearon con adherirse a la Premier League. Pero los acuerdos fuera del campo contrastan con la rivalidad dentro. Aunque ha descendido el número de incidentes, en el Old Firm se han escrito algunas de las páginas más negras del fútbol europeo. En enero de 1971, en el Ibrox Park, estadio del Rangers, se produjo una avalancha después del tanto del empate en el 89’ del equipo local en la que murieron 66 personas. Cuando se vuelvan a enfrentar en ese estadio remodelado, una esquina aún homenajea a los fallecidos.La quiebra del Old Firm

El derbi de Escocia, en el que hay banderas británicas e irlandesas, siempre se juega a mediodía por precaución. El del próximo lunes servirá para dirimir si el Celtic continúa con su racha triunfal en la Scottish Premiership, líder holgado sobre el Rangers, segundo. Los ‘Hoops’ son los grandes dominadores del siglo XXI tras la desaparición en 2012 del otro equipo de la capital escocesa. Los ‘Gers’ entraron en bancarrota y tuvieron que refundarse en la cuarta división. En 2016, el Rangers volvió a la élite, pero en este tiempo, el equipo de tradición católica le ha recortado títulos ligueros en el palmarés. Ahora mismo, el Celtic tiene 52, mientras que el Rangers ya solo está tres por encima. Diez de los once últimos títulos de liga se los ha llevado el Celtic, con la excepción de 2021, cuando el Rangers volvió a saborear las mieles del éxito mucho tiempo después. Tras ser finalista de la Europa League la temporada pasada, sin Gerrard y con Van Bronckhorst cesado hace unas semanas, al Rangers le está costando seguir la estela de su archirrival. Los dos grandes del fútbol escocés se reparten 107 de los 126 títulos ligueros y el último campeón distinto fue el Aberdeen en 1985. Ahora vuelven a verse las caras a principios de año. Se nos ha concedido el deseo de un partidazo para empezar. Que cada uno gaste las uvas como quiera.