Lo último que se sabe sobre 'El Yoyas': Fayna Bethencourt actualiza su paradero

La ex concursante de Gran Hermano ha concedido una entrevista a la revista Semana

Ha transcurrido un año desde que Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas y ex pareja de Fayna Bethencourt se diera a la fuga después de ser condenado a 5 años y 8 meses de prisión por un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones en el ámbito familiar, amenazas y vejaciones.

A pesar de haber concedido varias entrevistas, el hombre no ha sido localizado y ahora ha vuelto a hablar Fayna Bethencourt, su ex pareja y madre de sus dos hijos, en una entrevista que ha concedido a la revista Semana.

La mujer cree que "hay poco interés por encontrarlo, porque si no ya lo habrían hecho (...) La situación sigue igual de estancada. Sigo esperando a que no se cumpla ese año. Que me llame la Policía antes y me diga: 'Bueno, Fayna, ya está, ya lo tenemos'. No tiene pinta de que vaya a ser así, sinceramente".

Por lo que ella sabe, Carlos Navarro está en la península, ya que fue desde ahí que "habló con Carlos Quílez, quien para mí ha demostrado de todo menos ética periodística. Ya van dos veces en que se convierte en el altavoz mediático de un fugitivo condenado por violencia de género y ni siquiera contrasta la información conmigo".

El colaborador de Y ahora Sonsoles es uno de los pocos que ha hablado con Carlos Navarro 'El Yoyas' desde que se diera en la fuga. Ahora bien, Fayna considera que hay más gente que le apoya: "Él tiene un círculo que le protege. Tiene una infraestructura que le permite moverse de un lugar a otro, siempre en la misma zona. Se va desplazando, no muy lejos, pero tiene esa ayuda".