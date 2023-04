Fayna Bethencourt publica una dura carta para 'El Yoyas': "Vas a leerme porque vigilas todo"

Fayna ha compartido la mencionada carta a través de Instagram "Ahora andas escondido entre tus sombras y esas siempre te perseguirán, créeme"

Como bien sabréis a estas alturas, Carlos Navarro, 'El Yoyas', sigue en paradero desconocido, lo que lleva siendo así desde que el exconcursante de 'Gran Hermano' fue condenado por delito de maltrato habitual, por lo que debía entrar en prisión. Efectivamente, como imaginaréis, el individuo no se presentó y ya lleva varios meses en busca y captura, y así sigue siendo a día de hoy, ya que nadie parece conocer su paradero.

Todo este tiempo que ha transcurrido y el que parece que va a transcurrir no deja de inquietar más aún a Fayna Bethencourt. A través de su perfil de Instagram, la canaria ha compartida una carta dirigida a él: "Y ahora me dirijo a ti, sí a ti, que vas a leerme porque vigilas todo lo que hago". Fayna, además, ha recordado algunos momentos de su relación con Carlos:

"Recuerdas perfectamente el día en que, para que te perdonara lo que me hiciste, te fuiste al supermercado y volviste con bolsas cargadas de comida. Me trajiste aguacates, porque sabías que me encantan, y unos huevos Kinder para las pequeñas almas que tuvieron que ver parte de lo que pasó".

Adicionalmente, también ha compartido algunos de los episodios de maltrato más duros que ha sufrido a manos de 'El Yoyas': "Te acuerdas de mi cuerpo desnudo, ese cuerpecito pálido mío lleno de rojeces con la forma de esos nudillos tuyos, hoy más viejos y en paradero desconocido".

Por último, la mencionada carta de Fayna termina preguntándose dónde está Carlos Navarro y con una reflexión para él: "¿Pero cuán lejos estás? Ahora andas escondido entre tus sombras y esas siempre te perseguirán, créeme. Tú y ellas son inseparables y de esas sí que no podrás huir".