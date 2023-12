¿Qué pasará con Diego Alonso en Sevilla?

Según apuntan desde Sevilla, Diego Alonso estaría en la cuerda floja tras la eliminación en Champions En caso de ser destituido, seria el cuarto entrenador en un año

Una vez más, y como de costumbre, regresan las dudas a los banquillos del Sevilla. La llegada de Diego Alonso no ha provocado una reacción positiva en la plantilla. A pesar de ser respaldado en público tanto por el presidente Pepe Castro, como por el director deportivo Víctor Orta, parece ser que toda la confianza depositada en Diego Alonso se ha esfumado tras la derrota la eliminación en Champions ante el PSV. Y es que el 'charrúa' todavía no sabe lo que es ganar con el Sevilla en Liga. En Copa si vieron la luz ante el Quintanar, pero en competición doméstica el equipo no gana desde el 26 de setiembre cuando Mendilibar militaba en los banquillos. Sólo lo salvaría una racha consecutiva de victorias, como ganar al Villarreal y al Mallorca, pero el club ya empieza a poner el foco en posibles relevos.

Diego Alonso no convence

Los problemas económicos de la entidad y la pobre situación deportiva que vive el Sevilla fueron detonantes para no alcanzar acuerdo alguno con sus prioridades, hecho que hizo cambiar de rumbo y acelerar en la opción de Diego Alonso, quien se convirtió así en el sucesor de Mendilibar.

Ahora, con la carta del cambio de entrenador agotada, en Nervión confiaban que a pesar del mal momento de juego y resultados, el equipo reaccionase con Diego Alonso. Pero la realidad es que la derrota ante el PSV ha sido una metáfora perfecta de lo que está siendo la temporada en Nervión. En Liga ocupan la decimoquinta posición con 12 puntos y en Champions ya no tienen opciones de alcanzar los octavos de final.

Cruel adiós a la #UCL.



🎥 ⤵ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 de diciembre de 2023

¿4 destituciones en 1 año?

El presidente del Sevilla Pepe Castro aseguró antes del partido ante el PSV que Diego Alonso era el entrenador idóneo para el equipo y puntualizó que el equipo no tenía "ni suerte ni acierto”. Pero tras el partido, todo ha cambiado. En el club ya buscan un relevo y de salir, Alonso sería el segundo técnico destituido del club este curso y el cuarto en poco más de un año.

El registro de Diego Alonso en los banquillos del Sevilla es de 1 victoria en sus primeros 9 partidos (y en Copa). De hecho, por estadística, ha realizado el 'peor' inicio en los banquillos del Sevilla durante el S.XXI.

Aumenta la tensión en Nervión

La afición del Sevilla se ha mobilizado para pedir cambios en la estructura del club, con gritos y algun que otro incidente. Carolina Alés, consejera y accionista del Sevilla fue acosada e increpada en los aledaños del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán después de que el equipo sevillano perdiera contra el PSV y quedase eliminado de la Champions League.

Es una de las imágenes de la noche en Sevilla:



😡 Varios aficionados del @SevillaFC increparon a la directiva del club en los exteriores del Ramón Sánchez-Pizjuán. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/d6516pf48D — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 29 de noviembre de 2023

La consejera tuvo que aguantar gritos como "¡Fuera, fuera!", "irse ya, que nos vais a llevar a la ruina", "os estáis riendo de nosotros", "¡fuera de Sevilla!" o "¡directiva, dimisión!".

"Estamos cabreados, enfadados... Como está la afición y como estamos todos. Pero bueno. Hay que echarla al suelo. Tranquilidad y trabajar. No hay otra", declaró Castro en Movistar Liga de Campeones.