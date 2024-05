Alexia: "Vamos a por los cuatro títulos"

Noche memorable la que vivió el Estadi Johan Cruyff. El Barça pudo celebrar con toda su afición la consecución del noveno título de Liga, el quinto de manera consecutiva. El doblete ya está en las vitrinas blaugranas, pero no hay dos sin cuatro. En dos semanas se disputan las finales de dos competiciones más que podrían suponer un póker de títulos histórico: la Copa y la Champions League.

Tras golear al Athletic Club por 7-0, empezó una fiesta teñida de blaugrana. Saltaron todas las jugadoras, una por una, al terreno de juego entre la ovación del público asistente. Mapi León con su inseparable bandera, canciones para todos los gustos acompañaron a las futbolistas en su entrada al terreno de juego. Algunas más avergonzadas, otras con el desparpajo por delante, como Cata Coll o Vicky López.

"Quedan dos finales"

Y llegó el momento del turno de palabra para Alexia Putellas: "Tenemos aquí la novena Liga del club, la quinta consecutiva. Se dice rápido, pero cuesta muchísimo. Una de las claves ha sido no dar ningún resultado por cerrado antes de acabarlo. Es lo que nos está permitiendo alargar este ciclo ganador que, os puedo decir, que seguirá por muchos años. Lo damos todo cada día, en cada entrenamiento. Agradezco a todos los trabajadores que nos facilitan la faena, a la junta directiva, a vosotros, por supuesto, y una especial mención para el 'staff', encabezado por Jona, que tres años después, nos ha dado este ciclo tan y tan ganador. Sabéis que quedan dos finales, vamos a por todas. Os esperamos en Zaragoza y en Bilbao. Vamos a por los cuatro títulos. Lo daremos todo para volver a hacer historia. Visca el Barça i Visca Catalunya".

El micrófono pasó de mano en mano para que Jonatan Giráldez alentase a la afición antes de cerrar la temporada. "Me gustaría dar las gracias a todas las jugadoras y a los miembros del 'staff'. Soy una persona muy afortunada de poder trabajar cada día con todos vosotros. Y gracias también, a vosotros, afición. Estáis haciendo una temporada de diez. Nos quedan dos finales. Siempre que jugamos en casa damos nuestra mejor versión por vosotros y cuando jugamos fuera de casa, nos sentimos como en casa. Quien venga a Zaragoza y a Bilbao, que nos anime. Visca el Barça y visca este equipo", dijo.

Tras los parlamentos de la capitana y del entrenador, las jugadoras del Barça entonaron el emblemático 'We are the Champions' de Queen entre los fuegos artificiales que decoraron el cielo de Sant Joan Despí de blaugrana. Vuelta de reconocimiento para las campeonas entre el confeti con el título de Liga. Esta Liga no solo es de las jugadoras, también del 'staff' técnico y de toda la afición, que está acompañando al equipo en una temporada -otra más- histórica. Corro alrededor del círculo central, recordando tiempos pretéritos del Barça masculino con Pep Guardiola al ritmo de 'Viva la Vida'. Que las buenas tradiciones no se pierdan.

Dos veces 300

Antes del partido contra el Athletic Club, el directivo responsable del fútbol femenino, Xavi Puig, hizo entrega de dos camisetas conmemorativas y enmarcadas para Patri Guijarro y Mariona Caldentey, por haber disputado 300 partidos oficiales con el FC Barcelona. La centrocampista lo logró el pasado 1 de mayo frente al Madrid CFF (8-0), mientras que la delantera llegó a esta cifra anoche contra las 'leonas'.