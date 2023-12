¡Caos en la Conference League! Un policía incendiado y cuatro agentes heridos en Villa Park

Los aficionados del Legia lanzaron misiles a los policías minutos antes del partido de la Conference League contra el Aston Villa (2-1) Un policía fue incendiado, cuatro oficiales, dos caballos y perros de la policía resultaron heridos

La previa del Aston Villa - Legia de Varsovia pudo terminar en tragedia tras un caos total en las afueras del estadio. Los ultras del Legia de Varsovia, indignados por la reducción de entradas, lanzaron proyectiles a la policía, hiriendo a cuatro agentes, dos caballos y dos perros en la noche de Conference League. Un policía, además quedó envuelto en llamas y otros tres agentes resultaron heridos, aunque las autoridades aseguraron que no hubo heridos de gravedad.

Los aficionados del Legia de Varsovia no aceptaron que les redujeran la asignación de entradas de 1.700 a 1.002 después de unos violentos enfrentamientos entre los aficionados de Varsovia y la policía holandesa en Alkmaar.

Las tensiones aumentaron al llegar a Birmingham cuando casi 1.000 aficionados polacos sin entradas intentaron abrirse paso entre la policía, creando un caos que los agentes de West Midlands lucharon para frenarlo.

La operación de seguridad se intensificó cuando la policía trasladó a los aficionados del Legia con entradas hacia el estadio, lo que provocó escenas violentas que dejaron la grada visitante completamente vacía al inicio del partido.

Legia Warszawa🇵🇱 fans have been DENIED entry to their game vs Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 tonight after fighting with Police officers outside the stadium 😰❌ pic.twitter.com/dohdX0d0AD