Nico Paz y Gio Simeone, de padres a hijos

El Real Madrid venció al Napoli en el encuentro de la fase de grupos de la Champions League. Una noche alegre para los blancos, pero sobre todo, muy especial para Nico Paz y Gio Simeone. Ambos jugadores coincidieron en el campo y anotaron un gol. Nico el 3-2 para el Madrid y Gio Simeone el primer tanto del partido que adelantaba al Napoli (0-1). Una coincidencia en la que nos debemos remontar hacia la década de los 90, donde precisamente, sus padres, Pablo Paz (padre de Nico) y Diego Simeone (padre de Gio) jugaron juntos para Argentina y formaron parte del Mundial del 98. Más de 25 años después, sus hijos anotaron en el mismo partido en el Bernabéu.

Diego Pablo Simeone y Pablo Paz deben estar satisfechos que sus hijos hayan coincidido sobre el césped en el Santiago Bernabéu. Y más, después de compartir vestuario hace más de dos décadas con la selección argentina en aquella generación de los 90 de Diego Armando Maradona.

