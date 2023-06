Santi Denia: “Hay que hacer autocrítica, tenemos que mejorar y yo el primero”

La selección española sub-21 se ha clasificado para los cuartos de final del Europeo como primera de grupo tras empatar ante Ucrania Tras el partido, el seleccionador, Santi Denia, compareció ante los medios de comunicación

Santi Denia, seleccionador español sub-21, aseguró, tras empatar a dos frente a Ucrania, un resultado que le dio a su equipo la clasificación a cuartos de final como primeros del Grupo B, que deben “hacer autocrítica” para “mejorar”, y él “primero” para que su “mensaje llegue antes y mejor”.

“En el descanso la idea era reforzar nuestro juego y que tuviéramos más calma con la circulación de balón, que es en lo que somos buenos. Habéis visto que Ucrania es una selección que no deja espacios y a la que para robársela hay que trabajar mucho. Hay que hacer autocrítica, tenemos que mejorar y yo el primero para que el mensaje llegue antes y mejor”, dijo en rueda de prensa.

Un Santi Denia que, tras hacer diez cambios en su once titular, ponderó el nivel de todos sus futbolistas. “Los 23 están entrenando muy bien. En cada posición estoy encantado; no suele pasar y ya han jugado los 23. Estoy contento porque hay jugadores que van a estar preparados para cuartos de final”, aseguró.

Además, no quiso valorar si estaba bien anulado o no el gol de España en la primera mitad por una falta previa. “Del tema de árbitros no voy a hablar nada. Es más, quiero pedir disculpas porque he estado nervioso y el cuarto árbitro me ha llamado la atención. Los árbitros tienen un papel muy difícil y aquí están los mejores. Como me pasa a mí, se pueden equivocar”, comentó.