Rubiales: "Luis Enrique no me ha dicho que quería seguir"

El presidente de la Federación Española de Fútbol insiste en que no hay motivos extradeportivos a la salida de Luis Enrique Asegura que la relación con el ex seleccionador es muy buena

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha presentado hoy al nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente. Lógicamente, también le ha tocado hablar de la salida de Luis Enrique, al que no renovaron su contrato después de la finalización de la participación de España en el Mundial de Qatar.

"Comunicamos el jueves a Luis Enrique que íbamos a empezar un nuevo proyecto. Se hizo en un ambiente de afecto y agradecimiento. Quiero mandarle un fuerte abrazo, le tenemos mucho cariño desde la RFEF por el trabajo. Hemos vivido momentos felices y momentos más duros. Esa misma mañana cerramos la confirmación de Luis de la Fuente, aunque se firmará con fecha a 1 de enero", ha empezado diciendo.

Rubiales ha explicado que ha existido "unanimidad" en el nombramiento del nuevo seleccionador hasta el 2024. "Tanto José Molina como Albert Luque y yo estábamos de acuerdo con el nombramiento que hoy ha ratificado por unanimidad la Junta".

El presidente de la Federación ha explicado que Luis Enrique nunca le dijo que quisiera renovar y ha insistido en que no hay motivos extradeportivos en su sustitución sino que simplemente se quiere iniciar un nuevo proyecto. "Luis Enrique no me ha dicho que quería seguir, porque las comunicaciones fueron por otras vías. Se le comunica que se apostaba por un nuevo proyecto. Queríamos sentarnos para hablar, por lo tanto no ha ocurrido nada, hace más de dos años que fijamos hablar después del Mundial. Nada del Twitch ni bicicletas como se ha dicho", ha comentado.

"La relación con Luis Enrique es magnífica. Afectiva a nivel personal. Hemos ido a por él dos veces y le estamos muy agradecido y esta es su casa. Lo que hay es conversaciones entre la RFEF y el hasta entonces seleccionador. Son conversaciones convenientes, educadas. Si los que participamos en esas conversaciones las damos por buenas, no hay mucho mas que hablar", ha añadido.

Rubiales también ha confirmado que Albert Luque será el máximo responsable de la selección absoluta y que no viene a ocupar el cargo de Molina, que tenía más responsabilidades. "Luque va a ser el director de la selección absoluta, el se encargará de coordinar todas las materias relacionadas con el primer equipo nacional, esa será su función. Jose Molina ha sido director deportivo de todas las categorías del fútbol masculino. Le muestro mi eterna gratitud por tu labor de 10, con lealtad y profesionalismo. Cuando me trasmite que al fin de contrato querías empezar otro proyecto, total libertad para hacerlo".