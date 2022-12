Luis de la Fuente, el quinto seleccionador de la 'era Rubiales'

El técnico riojano releva a Luis Enrique y ensancha una lista de entrenadores formada también por Julen Lopetegui, Fernando Hierro y Robert Moreno En cuatro años, el presidente de la Federación Española ha tomado muchas más decisiones de las imaginadas y deseadas

Empieza una nueva etapa en la selección española. Este lunes, la Federación ha presentado a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador de la 'Roja' en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El riojano ha relevado en el cargo a Luis Enrique y se ha convertido en el quinto técnico del combinado nacional desde que Luis Rubiales asumió la presidencia del organismo rector del fútbol en el país en mayo de 2018, justo antes de un Mundial de Rusia en el que tuvo que tomar muchas más decisiones de las imaginadas y deseadas.

Una de las primeras determinaciones que tomó cuando asumió la presidencia de la Federación Española de Fútbol fue la de renovar a Julen Lopetegui como seleccionador hasta el verano de 2020, esto es, hasta después de la Eurocopa. "Cuando me preguntan por Lopetegui respondo con una pregunta. ¿Hay alguien mejor que él para comandar a la selección? Pues si es el mejor, solo hay un camino", justificó en ese momento. Las cosas, sin embargo, se torcieron al cabo de poco tiempo. El 13 de junio, apenas dos días antes de debutar en la Copa del Mundo, Rubiales despidió a Julen Lopetegui después de que el técnico llegara a un acuerdo para dirigir al Madrid a espaldas de la Federación.

El anuncio del club blanco ‘dinamitó’ cualquier esperanza española en Rusia. Fernando Hierro, entonces director deportivo de la RFEF, asumió la responsabilidad de liderar a la 'Roja' de forma interina en un momento extremadamente complicado. España empezó el Mundial con muchas dudas, demasiadas teniendo en cuenta que llevaba dos años sin perder, pero aun así fue capaz de superar una exigente liguilla contra Portugal, Marruecos e Irán como primera de grupo. La anfitriona Rusia, en los penaltis, puso fin al sueño mundialista. Y finiquitó la breve etapa de Hierro (una victoria y tres empates) en el banquillo.

Rubiales, en busca de un líder que fuera capaz de recuperar la competitividad que la Selección había mostrado en su época más gloriosa (2008-2012), apostó por Luis Enrique. El asturiano debutó el 8 de septiembre con una victoria frente a Inglaterra (1-2) y no fue capaz de superar la fase de grupos de la UEFA Nations League 2018/19, pero cuando llevaba menos de medio año en el cargo, en marzo de 2019, tuvo que dar un paso al lado por culpa de un grave problema familiar. Robert Moreno, su ayudante, asumió el cargo hasta que Lucho se sintió preparado para volver a ejercer. El catalán dirigió un total de nueve compromisos (siete victorias, dos empates y ninguna derrota), todos ellos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, que se acabaría disputando un año más tarde de lo previsto por el coronavirus.

Máxima competitividad con Lucho

El siguiente episodio también fue muy polémico. Robert Moreno no aceptó de buen grado su destitución, aseguró que "si yo no hubiese seguido, Luis Enrique no sería seleccionador" y el asturiano le 'apartó' de su cuerpo técnico por "deslealtad" y "ambición desmedida". Controversias al margen, en el terreno de juego las cosas funcionaron a las mil maravillas. Y ya saben cómo funciona el fútbol: el 'ruido' se acaba cuando el balón entra. España aprovechó la Nations League y la fase de clasificación para el Mundial de Qatar para llegar al verano de 2021 en buenas condiciones anímicas y deportivas... y la aventura en la Eurocopa, que se alargó hasta las semifinales, corroboró el crecimiento de la 'Roja'.

El mal resultado en tierras qataríes, con una eliminación en octavos de final a manos de Marruecos, ha 'empujado' a Luis Rubiales a intentar dar un nuevo impulso a la Selección tras la finalización del contrato de Luis Enrique (25 victorias, 11 empates y nueve derrotas en 45 encuentros). Luis de la Fuente es, desde este mismo lunes, el quinto entrenador español de su mandato. Ha firmado hasta 2024, esto es, hasta la Eurocopa de Alemania.