Rubiales, sobre Luis Enrique : "La decisión no se ha tomado ni por los 'streams' ni por la bicicleta"

El presidente de la federación ha hablado sobre la elección de Luis de la Fuente y la salida de Luis Enrique Rubiales ha hablado en la presentación de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español

Durante la presentación de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador de España, Luis Rubiales, presidente de la federación, ha hablado sobre esta nueva etapa que arrancará el 1 de enero. Sobre la elección del entrenador, lo ha dicho claro: "Felicitarlo. La junta ha decidido por unanimidad que sea el seleccionador hasta 2024". También ha hablado sobre la salida de Luis Enrique.

Empieza un nuevo ciclo en la selección española y así lo ha querido contar: "Asistimos al inicio de un nuevo proyecto, de un cambio de estructura de la selección masculina"

"Le mando un abrazo a Luis Enrique

Sobre la marcha de Luis Enrique ha comentado que: "El pasado jueves comunicamos a Luis Enrique, con afecto, cariño y admiración mutua, que empezamos un nuevo proyecto. Su trabajo de renovación ha sido importante. Ahora pasa a liderar el proyecto De la Fuente como seleccionador y Albert Luque como director deportivo

Ni por los 'streams' ni por la bicicleta

Los 'streams' del técnico asturiano han generado mcho ruido en el Mundial, pero no ha influido en la decisión: "Había que comenzar un proyecto nuevo liderado por Luis de la Fuente. No hay nada más. La decisión no se ha tomado ni por los 'streams' ni por la bicicleta ni nada".

"La relación con él es fantástica"

A su vez, al ser preguntado por las últimas conversaciones entre él, Molina y el exseleccionador, ha explicado: "Hemos vivido situaciones muy buenas y otras no tantas. Le estamos muy agradecidos, esto es su casa. Los que hemos participado en las conversaciones damos por buenas las maneras, no hay más que hablar".