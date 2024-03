Brahim contesta a De la Fuente: "No he presionado a nadie"

Brahim Díaz fue el protagonista del programa 'Universo Valdano', donde por primera vez habló de su decisión de jugar con Marruecos y no hacerlo con España. El delantero dio su versión un día antes que Luis de la Fuente ofrezca una rueda de prensa para valorar la convocatoria de los partidos amistosos frente a Colombia y Brasil.

Después de que Luis de la Fuente comentara esta semana que no aceptaba presiones, en alusión a Brahim, el delantero replicó que "no he presionado a nadie, me dedico a jugar y hablar en el campo".

Para Brahim, "el único problema que he tenido es el de elegir. España y Marruecos son dos países que amo, tengo raíces marroquís por mi familia y me han brindado una oportunidad. He notado cariño y amor. Estoy muy agradecido".

Marruecos lo seguía desde hace tiempo, algo que ha sido clave en su decisión: "Siempre han estado ahí y se ha dado así. He elegido y no hay que darle más vueltas".

El Mundial de Qatar

Brahim quiso recalcar que "estoy orgulloso de haber crecido en España. Ahora estoy con muchas ganas de demostrar en Marruecos y llegar. Todos soñamos con jugar Mundiales".

El futbolista del Madrid apeló al último Mundial, en el que Marruecos fue semifinalista y dijo sentirse " identificado con lo que hicieron en Qatar, me sentí alegre. Es una selección muy buena, descomunal".

Mbappé y Guardiola

Brahim habló de otros asuntos y, por ejemplo, al ser preguntado sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, Brahim se limitó a comentar que "es un jugador de otro equipo, no me gusta hablar de estos temas".

También valoró su etapa en el Manchester City y destacó que "Guardiola es un gran entrenador, es quien me hizo debutar. Es un técnico que posicionalmente te hace mejorar mucho. Guardiola es un gran entrenador. Te enseña los pequeños detalles que uno no puede ver".