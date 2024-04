Xavi:"Estoy muy contento por mi staff que trabaja mucho"

Era el primer partido después de conocerse que Xavi será el entrenador del Barça del próximo curso. El míster blaugrana se mostró satisfecho por el partido de los suyos ante el Valencia que llegó a situarse 1-2 en el Lluís Companys. El egarense elogiió "la mentalidad del equipo para remontar, hoy hemos visto un buen Barça" aunque los dos goles encajados volvieron a llegar "en errores puntuales que nos han hecho ir a remolque cuando teníamos el partido muy bien controlado".

Acierto a balón parado

La manera de remontar el 1-2 con diez hombres no fue la esperada: "Hoy hemos conseguido aprovechar las acciones a balón parado que hemos generado pero creo que con un hombre más tendríamos que haber tenido más pausa y tranquilidad para generar oportunidades, hemos ganado y estoy satisfecho por ello". Sobre el acierto a balón parado "el acierto en las jugadas de estrategia llega porque lo trabajamos muy bien con todo el staff, con Sergio Alegre y todos. Realmente lo que me extraña es que hasta hace pocos no hubiéramos marcado era raro porque tenemos grandes lanzadores como Gündogan, Lamine, Raphinha o Frenkie. "

El triplete de Lewandowski

El acierto del delantero polaco, que ha sumado un hat-trick, ha sido valorado por Xavi Hernández positivamente: "en el momento en que anuncié que me iba buscaba que los jugadores diesen un paso adelante y la verdad es que todos lo han dado y Robert también. Lewi es nuestro goleador, es un ejemplo, es un jugador que siempre entrena bien y que tiene unas ganas enormes de marcar goles y de ganar".

Lewandowski firmó un hat-trick frentre al Valencia / Valentí Enrich

Sobre el buen momento de Fermín el entrenador del Barça valora el trabajo del andaluz: "Va muy bien al espacio y sabíamos como trabaja el Valencia a la hora de bascular y les hemos generado mucho peligro. Ha podido marcar un gran gol de cabeza". Preguntado sobre la acción defensiva de Pedri que salvó un gol Xavi ha explicado que "ha hecho un esfuerzo tremendo para salvar un gol y es la prueba definitiva que está muy bien".

Xavi Hernández ya piensa en el próximo partido partido contra el Girona: "Va a ser un partidazo, los dos equipos juegan siempre al ataque, veremos un gran espectáculo. Ahora mismo es el partido más importante porque es el encuentro siguiente en el calendario y el Girona es ahora mismo nuestro rival directo para luchar por la segunda plaza".