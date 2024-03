La respuesta de De la Fuente a Brahim: "Lo más importante es querer ir a la selección, sin exigencias"

Luis de la Fuente ha acudido esta mañana a un encuentro informativo entre la agencia EFE y UAX Rafa Nadal School of Sport para hablar sobre la formación de personas para llevarlos a la élite que está haciendo la selección española. Con todo el culebrón de Brahim Díaz, el seleccionador no dudó en contestar a la decisión del hispano marroquí de jugar con Marruecos.

"A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas: que sea seleccionable, que quiera hacerlo y que el seleccionador lo seleccione. Pero lo más importante es querer, sin exigencias y sin condiciones. En igualdad de derechos, con el resto. Con ese punto de partida me encontraréis siempre, sin ese, no". El riojano fue contundente al hablar sobre el 'no' de Brahim a la selección española, aunque, añadió que: "Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre de tomar las decisiones que tenga que tomar".

El exseleccionador sub-21 confirmó que no ha hablado con el jugador del Real Madrid y que él siempre ha confiado en el extremo malagueño. "No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. He sido el seleccionador que más le ha seleccionado, con la sub-19, sub-21, absoluta... le tengo aprecio y le deseo lo mejor, pero cada uno es libre de tomar decisiones".

De la Fuente no dejó indiferente a nadie cuando afirmó que hay vida más allá de la capital. "Quizás en Madrid nos sentimos el centro de todo. Yo que he vivido en provincias, reivindico el valor de todos los futbolistas muy buenos que hay en España y que, desgraciadamente, no se les da la importancia que tienen", sentenció.