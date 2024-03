Lewandowski: "¿Mbappé? No tenemos miedo"

Robert Lewandowski ha dado una entrevista para el medio polaco Meczyki en donde ha hablado de su situación en el Barça, la Champions League y la posibilidad de que Mbappé vaya al Madrid.

-El Barça no se clasificaba para cuartos desde hace 4 años. ¿Estáis satisfechos?

Era nuestro objetivo llegar a cuartos. Ya en Nápoles estuvimos cerca de ganar, y en Barcelona hicimos un gran partido. Tenemos cosas a mejorar, pero este partido nos da energía para llegar mejor al final de la temporada.

-Después de la reunión en tu casa, el equipo ha ganado 5 partidos y empatado 3. Supongo que habrá otra pronto.

Podríamos hacer una de noche, para que así los empates sean victorias (risas). Desde el punto de vista deportivo es dificil explicar la mejora, pero ciertamente estas reuniones siempre ayudan a mejorar el ambiente en el vestuario. Fue una decisión espontánea, a raíz de una situación que pasó en los días y semanas anteriores. Era un buen momento para hacerlo. Además, los jugadores no estaban obligados a ir.

-Sobre el partido del Nápoles, ¿Tenéis problemas para cerrar los partidos pronto?

No lo definiría como un problema. Contra el Nápoles pudimos hacer algunas cosas mejor, como dar uno o dos pases más y así tener ocasiones más claras. Cuanto más rápido marcas y tienes el partido bajo control, es más fácil jugar después. Al principio de la segunda parte perdimos el control en el centro del campo y el Nápoles tomó la iniciativa. Pero luego empezamos a atacar y el tercer gol puso las cosas en su sitio.

-Los primeros 20 minutos fueron fenomenales. ¿Es este el Barça que quieres ver?

Antes del partido hablé con los más jóvenes y les dije que en Champions hay más espacio en el campo. A veces, para marcar solo se necesita aprovechar los espacios, que muchas veces son suficientes para chutar. Añadimos esa intensidad en los primeros minutos y las ocasiones llegaron.

-Hablabas sobre tener más calma en el último tercio. ¿Raphinha te irrita en este sentido?

No, al final todos queremos lo mejor para el equipo. Claro que tener calma puede ser más útil que probar un disparo. Acabar las jugadas siempre puede ser una buena opción, pero podemos buscar una mejor posición para chutar. Creo que podemos mejorar en eso, nos sería más fácil jugar si creamos esos espacios y los buscamos ya que marcaríamos más goles. ¿Raphinha? Es rápido, tiene impacto, una buena pierna izquierda, y tiene potencial para ser un gran jugador.

LEWANDOWSKI HABLA SOBRE LOS JÓVENES

-¿Qué opinas de Cubarsí y Lamine?

Cubarsí parece que tenga 26 años en lugar de 17 con las decisiones que toma. No sé si he visto a alguien con esa calma con su edad, aunque por otro lado hay que ser pacientes y que no haya tanto ruido a su alrededor. Son jóvenes y tienen que trabajar en paz. Tienen un futuro brillante.

-Se dice que eres como un mentor para Vitor Roque. ¿Lo eres también para Cubarsí?

Le doy consejos entrenado, le aprieto para que esté listo para enfrentarse a otros delanteros. Hablamos mucho, ya sea en el campo o en el vestuario. Los jóvenes quieren aprender y mejorar rápido. Cubarsí juega en el Barça con 17 años y en los entrenamientos hace cosas que a otros les lleva años hacer. Pero puede mejorar más y va a tener que superar otros retos.

LA CHAMPIONS, EL GRAN RETO DEL EQUIPO

-Hablando de récords, estás a 6 de los 100 en Champions. ¿Lo vas a conseguir?

Creo que puedo llegar a esa cifra, depende de los partidos que juegue.

-¿A quién quieres para el sorteo?

No tengo ninguna preferencia, todos son buenos. Pero si tengo que decir uno, puede que el Borussia Dortmund. ¿No sería bonito volver a Dortmund como jugador del Barça?

-¿Hasta dónde podéis llegar?

En esta fase de la competición, un solo partido puede decidir si pasas o no. Creo que tenemos potencial, tenemos buenos jugadores y algunos se recuperarán de sus lesiones.

SOBRE LOS MOVIMIENTOS EN EL MERCADO

-Xavi ha anunciado que se marcha y Flick ha sonado como próximo entrenador.

No es un tema que se hable en el vestuario. Xavi ha dicho que a final de temporada se irá, pero no es el momento ni el lugar para hablar del próximo entrenador.

-Mbappé va a firmar por el Madrid. ¿Vas a enfrentarte a él el año que viene?

Todavía no es oficial y es difícil comentar hasta que se haga el anuncio. Así que vamos a esperar a que se confirme. Si viene va a ser divertido competir contra él en LaLiga. No tenemos miedo, me lo tomo positivamente.

-Tu nombre sale siempre en la prensa española. ¿Vas a quedarte en el Barça?

No me quiero repetir más. Solo ha habido un artículo sobre mi marcha, no digáis que es toda la prensa española. Un día sale una cosa y al siguiente otra. Me quedo en Barcelona.