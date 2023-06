Los motivos del 'sí' y del 'no' al regreso con la selección

Aitana, Mariona y Ona Batlle, además de Alexia y de otras que no han sido convocadas pero sí se mostraron disponibles, consideran que ha habido cambios sustanciales que significan un avance Mapi León, Patri, Pina y Lola Gallardo, entre otras, se mantienen firmes en su postura "por coherencia"

Tres jugadoras -y Alexia Putellas- han vuelto a una convocatoria de Jorge Vilda tras el cisma en la selección que estalló en septiembre, aunque el conflicto se remonta hasta antes, incluso, de la Eurocopa del pasado verano.

Mientras que algunas de 'Las 15' -como se las ha apodado durante estos meses- mantienen su postura inicial, como es el caso de Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi o Nerea Eizagirre -y no son las únicas- hay otras que consideran que ha habido cambios sustanciales que les han llevado a tomar la decisión de volver, una vez han podido comprobar que no había forma de cambiar todo lo que pedían en un inicio y que varias de las jugadoras que iniciaron las 'protestas' las dejaron tiradas. Hay otras futbolistas, como Sandra Paños, que se mostraron convocables y no han entrado en la lista.

También vuelve, casi un año después de romperse el ligamento cruzado anterior, Alexia, aunque su caso fue aparte debido a la lesión. La capitana azulgrana ha liderado, junto a Irene Paredes, como mediadora estas negociaciones para lograr esos pequeños cambios.

Desde los desplazamientos hasta mejoras en el 'staff'

En este sentido, según ha podido saber SPORT, ha habido mejoras de condiciones: desde en los desplazamientos (más aviones y chárteres y menos trayectos de horas de bus), el calendario (se ha trabajado conjuntamente para afrontar el viaje a Nueva Zelanda con suficiente antelación para minimizar los efectos que el 'jet lag' puede tener en el rendimiento de las deportistas), la conciliación (se aprobó el 'Plan de conciliación familiar' durante el Mundial), la ambición (rivales de más nivel para preparar los grandes torneos) y aumento del personal en el 'staff' con más especialistas (más fisioterapeutas y preparadores físicos, entre otros).

Más allá de esto, explican fuentes conocedoras de todo este proceso que "las reuniones con la Federación fueron fructíferas, se sintieron escuchadas y con un tono más conciliador". Añaden que durante la visita de Jorge Vilda a la Ciudad Deportiva del Barça se encontraron a un técnico más cercano y que en las últimas convocatorias, las jugadoras que sí acudieron con la selección "tuvieron la sensación de tener más libertad contra la inflexibilidad que había anteriormente". En este sentido, reconocen que esperaban "más apoyo de los sindicatos" y se sintieron "sin la fuerza necesaria" para seguir luchando, así que consideran que es mejor "hacer el cambio desde dentro".

El punto de la discordia: Jorge Vilda

Así las cosas, este grupo de jugadoras entienden que la RFEF sí ha contemplado parte de la lista de mejoras que pedían. Sin embargo, el punto clave por el que el resto ha decidido mantenerse en su postura es Jorge Vilda. Consideran que para competir y tener posibilidades reales de ganar un Mundial o una Euro -hasta ahora solo se ha llegado a octavos y cuartos de final, respectivamente- es necesario un cambio en el banquillo, teniendo en cuenta que hay jugadoras que están entre las mejores del mundo en su posición.

"Por coherencia", como ya han manifestado públicamente Mapi León o Patri Guijarro, se quedarán sin disputar este Mundial, a pesar de haber hecho méritos para estar en Australia y Nueva Zelanda y aunque justamente estas dos también son firmes candidatas a estar entre las nominadas al Balón de Oro o el 'The Best'. Entienden que estos cambios "no son suficientes, o yo no los veo" -como dijo la central hace unas semanas. Es una decisión muy complicada pero consideran que no tienen otra opción. Porque son sus valores y no se bajarán de ello.