El emotivo homenaje del Liverpool a Klopp

Después de nueve temporadas en Liverpool, Jurgen Klopp abandonará este verano la disciplina del club 'Red' en busca de nuevos retos. Detrás deja un extenso palmarés en el que destacan la Champions de 2019 y la primera liga en treinta años para el conjunto inglés.

Un amplio legado que el Liverpool ha reconocido con una emotiva despedida en Anfield Road y ahora también en un vídeo que repasa los mejores momentos del técnico alemán al frente del equipo.

La publicación arranca con el propio Klopp adentrándose en un Anfield vacío y mientras sus reflexiones resuenan de fondo, el preparador recorrer uno a uno los espacioes de la que ha sido su casa en los últimos años.

"Esto es un adiós. Amo absolutamente todo de este club. Amo todo de la ciudad, a los seguidores. Amo el equipo. Después de todos estos años juntos, después de todo el tiempo que hemos compartido juntos y de todas las cosas que hemos compartido juntos, el respeto creció, el amor creció", empieza diciendo el técnico.

"Llegué aquí como un chico normal, y aún soy un chico normal, simplemente no vivo una vida normal. No solo me siento en casa, estoy en casa. Hemos mostrado lo que la unidad puede hacer", recuerda un emocionado Klopp.

"Es difícil decir adiós, pero recordemos los buenos momentos...", dice, antes de dar paso a una serie de imágenes de partidos, ruedas de prensa, aficionados 'reds' y celebraciones, entre ellas la de la Champions League.

"Nunca te olvidaré. A ninguno de vosotros. Os echaré de menos. Nos vemos", acaba el vídeo con una imagen de Klopp marchándose por el pasillo de vestuarios.