Unai Simón: "No soy nadie para decir si merezco jugar"

El guardameta del Athletic Club se jugará el puesto bajo palos junto a Kepa Arrizabalaga "Me preocupa entrenar cada día mejor. Los debates del que juega o no los generáis vosotros", ha explicado

El guardameta de la selección Unai Simón ha sido el encargado de atender los medios de comunicación en la concentración de la 'Roja' en Las Rozas. A tres días de las semifinales de la UEFA Nations League frente a Italia, el portero del Athletic Club ha respondido a las preguntas de los periodistas acerca de quién debe ser el titular del combinado nacional y otras cuestiones.

"Me preocupa entrenar cada día mejor. Los debates del que juega o no los generáis vosotros. Nosotros buscamos lo mejor del equipo. No soy nadie para decir eso, lo tiene que decidir el mister y yo solo debo trabajar", ha explicado Unai Simón, quien fue el portero de Luis de la Fuente durante los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ha optado por Kepa Arrizabalaga en sus dos primeros encuentros como seleccionador absoluto.

El titular para la selección española con Luis Enrique al mando también ha añadido, al respecto de las decisiones que tomó De la Fuente como entrenador de la 'Rojita', ha añadido lo siguiente: "Ni me puso la cruz. Son decisiones y solo juegan once. Fue mirar para el equipo, porque ganamos al Europeo. Meses después jugué unas Olimpiadas con él. La relación es cercana desde hace mucho".

Sobre el técnico riojano también ha apuntado que "la selección está en buenas manos", complementando su exposición con que "he visto su crecimiento y es muy grande, nos da la confianza para estar seguros" y que "es muy tranquilo, eso lo ha sido siempre, da mensajes claros y breves". Ahora bien, ha reconocido que "la figura del entrenador siempre es discutida, con Luis Enrique fue igual; pero el pasado no lastra, ayuda a mejorar".