Cristóbal Parralo, el artífice del sueño ferrolano: “Hemos generado un sentido de pertenencia muy grande”

La ciudad de Ferrol vuelve a sonreír. Tras una época complicada del Racing de Ferrol y de la ciudad gallega, Cristóbal Parralo se ha encargado de devolverle la sonrisa a cada ferrolano desde su llegada a los banquillos del Racing en febrero de 2022.

El Racing de Ferrol está viviendo un sueño. El conjunto liderado por Cristóbal Parralo ha firmado el mejor arranque del siglo en LaLiga Hypermorion, que les ha permitido llegar al parón navideño con 37 puntos en 21 jornadas. Aunque el objetivo del conjunto ferrolano es la salvación, el Racing de Ferrol está en posiciones de ascenso directo a Primera División, ocupando así la segunda plaza de la clasificación, a tan solo 2 puntos del líder (Leganés): “Nuestro principal objetivo es consolidarnos en la categoría. Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo y a principio de temporada jamás hubiésemos imaginado estar donde estamos ahora mismo. Queda una segunda vuelta muy dura, no hay que olvidar que somos un equipo recién ascendido”, asegura Cristóbal Parralo en una entrevista para SPORT.

Progreso permanente

Y es que el ex jugador del FC Barcelona y Espanyol cogió las riendas del equipo gallego en febrero de 2022 para llevarlo a otro nivel. Por aquel entonces, el Racing de Ferrol ocupaba la octava plaza del Grupo I de Primera Federación. Sin embargo, Cristóbal Parralo consiguió subir al conjunto gallego hasta la tercera plaza de la tabla a final de temporada. El técnico andaluz consiguió 12 victorias, 3 empates y 1 derrota en las 16 jornadas que dirigió al Racing de Ferrol, unos números brillantes que auguraban la gloria para el conjunto gallego.

“Hemos generado una expectación y un sentido de pertenencia muy grande. Desde que llegué a Ferrol el equipo ha ido dando grandes pasos hacia delante, por lo que la gente se siente muy orgullosa del equipo”, apunta el entrenador del Racing de Ferrol.

Y así fue. Tras bordarlo solo llegar en la segunda parte de la temporada 2021/2022, en la pasada campaña Cristóbal Parralo consiguió el milagro que el club ferrolano buscaba desde hacía 16 años. El entrenador nacido en Priego de Córdoba lideró al Racing de Ferrol hacia el ascenso a la Segunda División tras 16 temporadas en Primera Federación.

Con 22 victorias, 9 empates y 7 derrotas, el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo consiguió 75 puntos que le permitieron acabar la temporada en la primera plaza de la clasificación. Este ascenso no hubiese sido posible sin la increíble segunda vuelta que firmó el conjunto gallego, con 12 victorias, 6 empates y solo 1 derrota.

La unión del equipo con la afición es la gran fortaleza de este equipo. Porque sí, el Racing de Ferrol lleva un año entero sin perder en A Malata: “La afición nos da un plus extra formando esa comunión perfecta que hace que no se nos escapen puntos en casa. No podemos ser un equipo sólido sin ser fuertes en casa”, asegura Cristóbal Parralo.

El fenómeno ferrolano despierta interés en Primera División

Y es que los equipos de LaLiga ya se han percatado del fenómeno ferrolano liderado por Cristóbal Parralo. El Alavés ha sido el primer equipo en pescar en la Ría de Ferrol. El club vasco no dudó en fichar a una de las piezas clave del equipo, Carlos Vicente.

La salida del extremo derecho es una baja sensible para el club gallego. Sin embargo, no hay tiempo para lamentarse, por lo que el Racing de Ferrol ya está buscando sustituto: “Es normal que los equipos más grandes se fijen en nuestros jugadores. El club ya está trabajando para fichar a un extremo que supla a Carlos Vicente. Además, también queremos reforzarnos con un central, esto lo teníamos pendiente desde verano”, adelanta el entrenador andaluz.

¿Y a finales de temporada qué?

El propio Cristóbal Parralo acaba contrato con el club gallego a finales de temporada. Es bien seguro que muchos equipos siguen de cerca a la situación contractual del entrenador. Sin embargo, parece que ninguno de ellos ha mostrado su interés formalmente: “Estoy muy feliz en Ferrol y tanto Carlos Mouriz (director general) como yo sabemos que mi renovación no es una prioridad ahora mismo. Ahora mismo solo pienso en el Racing de Ferrol y, además, no he recibido ninguna oferta de ningún equipo hasta la fecha”, asegura Cristóbal Parralo.

El entrenador del club gallego fue una pieza clave del Espanyol durante seis temporadas en su carrera como futbolista. Sin embargo, las hipotéticas futuras vinculaciones del mundo del fútbol tampoco le distraen: “Aunque la vida da muchas vueltas, ahora solo estoy centrado en el Racing de Ferrol. El Espanyol es un club al que llevo en el corazón y al que sigo, pero me parece una falta de respeto hablar de otros clubes cuando pertenezco al Racing de Ferrol”, afirma el técnico del conjunto gallego.

Sueño copero de regalo de reyes

Ahora, desde la segunda plaza de LaLiga Hypermotion, Cristóbal Parralo contempla como su equipo cuenta con la oportunidad de ascender de forma directa a Primera División. Sin embargo, el próximo domingo 7 de enero el estadio de A Malata acogerá el sueño copero del conjunto gallego con un duelo contra el Sevilla por todo lo alto.

El conjunto hispalense no llega en su mejor momento tanto deportivamente como institucionalmente. Además, el Racing de Ferrol lleva un año sin perder ante su gente. Es por eso que la afición cree más que nunca en la clasificación de su equipo.

Sin embargo, Cristóbal Parralo ha querido recordar que el Sevilla es un club histórico que pelea por todos los títulos: “El Sevilla es el favorito sin ninguna duda. Es verdad que todo puede pasar en una eliminatoria a partido único, pero ellos cuentan con jugadores que compiten con los mejores del mundo. Es un premio poder jugar contra el Sevilla, haremos todo lo posible por ganarles”.

El próximo domingo 7 de enero A Malata pondrá en juego una vez más su imbatibilidad. El calor de la afición ferrolana puede acabar de blindar el fortín del Racing de Ferrol como regalo de reyes. De no ser así, el Sevilla conseguirá lo que ningún equipo ha sido capaz de hacer en el último año.