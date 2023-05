El aviso de Sarabia a los suplentes: “Se piensan que van a comerse el mundo..."

El técnico del Andorra fue muy crítico con los recambios que utilizó contra el Mirandés, especialmente por la actitud "Cuando estoy enfadado en el banquillo no estoy preparado y no estoy conectado. Luego entro al campo y no lo hago bien”, criticó

El Andorra se despidió virtualmente de sus remotas opciones de play-off tras caer contra el Mirandés en casa. Un revés que no gustó lógicamente a Eder Sarabia, que pese a que siempre defiende a sus jugadores no dudó en hacer pública la reprimenda que hizo en el vestuario. En el punto de mira estaban especialmente los suplentes.

“No han estado bien, esa es la realidad. Como se lo he dicho dentro ahora lo digo aquí. Es el aprendizaje que han de tener”, explicó ante los medios el entrenador tricolor. El problema, según él, fue una cuestión de actitud, algo que le molestó especialmente.

“Se piensan que van a comerse el mundo pero tienen que demostrarlo de verdad porque el fútbol no espera a nadie. Ese es el aprendizaje para muchos jugadores que tienen 22, 23 y 24 años”, dijo, en alusión a sus jugadores que saltaron al césped sin la actitud necesaria

"¿Cómo es que no juego hoy? Pues porque juega otro compañero, porque entiendo que ha de jugar otro compañero. Y cuando estoy enfadado en el banquillo no estoy preparado y no estoy conectado luego entro al campo y no lo hago bien”, reflexionó molesto.

Jacobo González, Iván Gil y Petxa, ingresados a la hora de juego, son los principales señalados. Carlos Martínez y Adri Vilanova, que entraron de refresco en el 87’, se libran de la quema.

El varapalo deja al Andorra casi sin acicates en las cuatro jornadas que quedan. La permanencia es virtual y promoción está a ocho puntos con sólo 12 en juego y cinco equipos de por medio en la tabla.