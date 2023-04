Rubén Bover sobre el play-off: "Mientras haya esperanza e ilusión vamos a intentarlo"

El conjunto tricolor acumula ocho jornadas sin perder y tiene prácticamente sentenciada la permanencia El objetivo ahora pasa por alcanzar al Albacete, que se encuentra a solo siete puntos de distancia

El Andorra, tras arrollar a la Ponferradina en la última jornada, tiene prácticamente certificada la permanencia. Ocho jornadas sin conocer la derrota han permitido a los tricolores asentarse en la zona tranquila y en este último tramo liguero el objetivo ahora es más alto, alcanzar el play-off de ascenso a Primera.

En el seno de la plantilla tienen claro que es el momento de mirar hacia arriba. "Llevamos una racha muy buena y vamos partido a partido y mientras haya esperanza e ilusión vamos a intentarlo", explicó tras el entrenamiento Rubén Bover, autor de uno de los goles en El Toralín. Un partido que para el centrocampista es uno de los más "completos" que han disputado como visitantes. "Puede que haya sido el mejor partido de la temporada fuera de casa, pero también me acuerdo mucho del Cartagena que ganamos 0-3 ante un rival que también está luchando por el play-off", comenta el jugador.

Los de Sarabia se encuentran en un gran momento de forma, y tienen ya los puestos de promoción que cierra el Albacete a solo siete puntos a falta de cinco jornadas por disputarse, o lo que es lo mismo 15, puntos en juego. Matemáticamente el objetivo es posible y más en la dinámica en la que se encuentra actualmente el equipo. "La época en que perdimos cinco partidos seguidos pues, no se jugó tan mal pero no entraban esas cosas y ahora tiramos sin mirar y acaba entrando como mi gol ante la Ponferradina. Son dinámicas y hay que aprovecharlas", afirma Bover.

El play-off supondría poner el broche de oro a una temporada que ha superado las expectativas de todos. "Sabíamos que iba a ser un año de adaptación, no pensábamos que iba a ser tan buena porque nunca se había hecho antes que un equipo recién ascendido, a parte de los puntos que lleve esté jugando como está jugando, no hemos cambiado nuestra manera y hemos confiado en lo que sabemos hacer y está dando sus resultandos ahora", explica Bover que zanja: "Nos quedan cinco partidos y a ver lo que pasa".

A nivel personal, Bover, uno de los veteranos de la plantilla, afronta este tramo final "con mucha ilusión. Cuando llegué aquí no pensaba que en cuatro años estuviéramos jugando en segunda, sabíamos que algún día lo haríamos. Yo disfrutando del año, del buen momento de forma en el que estoy y disfrutando cada día con estos compañeros".

Asentados ya en segunda, en el mismo año del ascenso, el centrocampista tiene claro que el Andorra va a seguir creciendo y que habrá jugadores que quieran unirse al proyecto. "Desde que yo llegué hubo algunos jugadores que en Primera Catalana no quisieron venir. Después en Segunda B lo intentaron, pero es que perdieron su tren. Pasa mucho y ahora no sé si mejores jugadores pero aquí tenemos a los precisos. Está claro que pueden venir futbolistas a dar un empujón, pero no tengo tampoco ninguna duda que este club irá para arriba".